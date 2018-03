publié le 28/10/2016 à 11:14

La danseuse Fauve Hautot, juré de l'émission Danse avec les Stars tient un des rôles titres de la comédie musicale La Fièvre du Samedi Soir. Elle interprète Stéphanie Mangano dans cette reprise du film de 1977 avec John Travolta. Un premier extrait de la comédie musicale a été publié par Le Parisien ce vendredi 28 avec la chanson Stayin' Alive.



Cette version modernisée se déroule en 2016 mais quelques clins d'oeil aux seventies sont visibles dans le clip de la chanson Stayin' Alive : Fauve Hautot écoute un vinyle et danse avec une robe à paillettes digne d'une boule à facettes. Son partenaire, le danseur québécois Nicolas Archambault joue le rôle de Tony et remet au goût du jour le costume blanc pattes d'éléphant. La chanson est interprétée par Julian Peretta, Francesco Yates et Mans Zelmerlow, le vainqueur de l'Eurovision 2015.

Saturday Night Fever sera sur la scène du Palais des Sports du 9 février au 30 avril 2017 dans une mise en scène signée Stéphane Jarny. D'autres chansons cultes du film sont reprises par Tal, Kylie Minogue ou le groupe Hyphen Hyphen.