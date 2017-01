L'actrice, qui a récemment confié envisager de quitter la série, devrait finalement continuer à incarner Clem dans les futures saisons.

Crédit : Clemens Niehaus/Future Image/WENN.com Lucie Lucas ne devrait pas abandonner le rôle de "Clem"

par Benjamin Pierret publié le 03/01/2017 à 10:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une annonce qui avait inquiété les fans : Lucie Lucas, l'actrice principale de la série Clem, aurait décidé d'abandonner son rôle. "J'ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j'aime, mes enfants, ma famille, mes amis", a confié la comédienne fin décembre, visiblement à bout. À 30 ans, la maman de deux petites filles laissait entendre que la huitième saison serait peut-être sa dernière. Alors que la diffusion de la saison 7 inédite a démarré le 2 janvier sur TF1, un démenti de la productrice de la série a de quoi rassurer.



"Lucie Lucas était fatiguée lorsqu’elle a exprimé ce doute. Cette année, elle a tourné un téléfilm, un long métrage, et elle venait de passer cinq mois sur le tournage de Clem", a tempéré Rose Brandford Griffith dans les colonnes de TV Mag. "Depuis, elle s’est reposée, nous avons discuté et elle s’est engagée à poursuivre l’aventure bien au-delà de la huitième saison, si tant est que le public continue à nous suivre", a ajouté la productrice de la série.



Cette dernière incertitude ne fait pas vraiment de doute : la première chaîne a battu toutes ses concurrentes grâce au premier épisode de la saison 7. Mais si Lucie Lucas devrait bel et bien rempiler, une autre figure du show viendra à manquer dans les futures saisons : Rayane Bensetti, qui incarne Dimitri,devrait quitter la série à la fin de cette septième salve.