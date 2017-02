Les Grosses Têtes du 05 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier du 05 févr. 2017.

par Laurent Ruquier publié le 05/02/2017 à 18:00

Un petit tour dans l'univers de la pub avec une marque qui fait sa réapparition et les souvenirs d'homme de pub de Thierry Ardisson qui a créé quelques slogans qui ont marqué leur époque. Quel célèbre emballeur est le mari de Jeanne Claude Denat de Guillebon ? Quelle performance va exécuter Abraham Poincheval ? Dany Boon qui fait un retour aux Grosses Têtes à l'occasion de la sortie du film "Raid dingue" . Quel sportif s'est marié au château de Vaut le Viconte ? Ces questions et bien d'autres moments dans ce best of de la semaine du dimanche 5 février, avec, entre autres Elie Semoun , Baptiste Lecaplain, Arielle Dombasle et Caroline Diament