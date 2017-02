publié le 18/02/2017 à 14:31

De Miss Belgique à Miss Météo. Tatiana Silva, nommée reine de beauté 2005 outre-Quiévrain, assurera désormais la présentation de la météo de TF1 et LCI. Le groupe de télévision l'a annoncé dans un communiqué, samedi 18 février. Tatiana Silva, 32 ans, intègre le service météo dirigé par Evelyne Dhéliat, deux mois après le départ de Catherine Laborde. "Elle prendra ses fonctions à la présentation des bulletins météo de TF1 et de LCI à partir du mois de mars", précise le communiqué.





"Evelyne Dhéliat et moi-même sommes ravies d’accueillir Tatiana Silva. Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier", a affirmé Catherine Nayl, directrice générale adjointe en charge de l'information à TF1.

Née à Bruxelles le 5 février 1985, Tatiana Silva est actuellement présentatrice météo en Belgique mais aussi sur M6. La jeune femme a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009. Elle y a animé plusieurs émissions et propose aujourd’hui encore une chronique mensuelle culturelle dans l’émission C’est du Belge, ainsi qu’une chronique hebdomadaire dans un magasine axé sur le bien-être et le développement durable.

> Tatiana Silva sur M6