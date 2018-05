publié le 08/05/2018 à 13:10

L'édition 2018 du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi 8 mai avec un jury présidé par Cate Blanchett, qui décortiquera les 21 films en compétition. C'est le film du réalisateur iranien Asghar Farhadi, Everybody Knows, qui ouvrira ce soir la compétition. Un long-métrage qui met en scène un couple à la ville, Penelope Cruz et Javier Bardem. Interrogée au micro de RTL sur le fait de travailler avec son mari et père de ses enfants, elle confie que cela ne lui pose pas de problème particulier.



"Non, j'ai souvent travaillé avec lui mais nous séparons les choses, la fiction de notre réalité", déclare l'actrice, qui précise qu'elle "ne ramène pas [ses] personnages à la maison" car "ce n'est pas possible quand vous avez une famille". Penelope Cruz affirme être totalement concentrée sur sa tâche : "Quand je suis sur un plateau, je suis à 100% dédiée à ce que je fais".

Il s'agit là, pour l'Espagnole, d'une condition indispensable à son épanouissement et à sa réussite dans ses rôles. Elle estime qu'arriver sur un plateau en y amenant une partie de sa vie privée ne "rend pas son travail meilleur", même si ce n'est "pas facile" de faire la distinction au quotidien.