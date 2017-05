publié le 22/05/2017 à 17:44

Les pronostics sont lancés ! À l'occasion de la 70e édition du Festival de Cannes, RTL.fr propose pendant toute la durée du festival le palmarès des critiques. Cinq journalistes de RTL, L'Express et Nice-Matin donnent leurs notes aux 19 films en compétition. Les longs-métrages se verront attribuer des notes allant de 1 à 5 étoiles. Nombreux d'entre eux sont très attendus par les critiques, qui désigneront le gagnant de la Palme d'or, dimanche 28 mai prochain, lors de la Cérémonie de clôture.





Parmi les films incontournables de cette 70e édition du Festival de Cannes figurent le nouveau Michel Haneke, Happy End, avec Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert, Les Proies de Sofia Coppola avec Nicole Kidmann et Colin Farrell, ou L'Amant double, de François Oron, avec Marine Vacth et Jérémie Renier.

À noter également, Rodin, de Jacques Doillon avec Vincent Lindon et Izia Higelin, mais aussi Le Redoutable de Michel Hazanavicius, avec Louis Garrel. Autant de longs-métrages en lice pour décrocher la Palme d'or, dimanche 28 mai prochain.

