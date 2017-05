publié le 15/05/2017 à 10:58

La soirée avait pourtant bien commencé pour Caitlyn Jenner, qui venait de décrocher un prix aux British LGBT Awards, vendredi 12 mai, au Grand Connaught Rooms de Londres. La soirée, qui récompense les personnalités œuvrant pour les droits de la communauté LGBT, s'est pourtant achevée sur une sombre note pour l'icône transgenre de 67 ans. À la sortie de la réception, l'animatrice de télévision a été violemment prise à partie par plusieurs personnes.



"Elle a passé une soirée magnifique, mais au moment de partir, l'ambiance a totalement changé", rapporte une source au tabloïd The Sun. "Quelqu'un a hurlé : 'Bruce, sort ta b**e' ! Une autre personne lui a ensuite jeté quelque chose. C'était horrible", raconte cette source au magazine people. L'agression aurait ensuite continué alors que Caitlyn Jenner s'éloignait à bord de son véhicule. Une attaque "trop violente à raconter", précise The Sun.

Si aucune arrestation n'a été faite par la police, rapidement appelée, une enquête a été ouverte. La mère de Kylie et Kendall Jenner, en Angleterre pour la promotion de son livre, The Secret Of My Life, est, après l'agression, "restée cool (...), mais avait l'air terrifiée", conclut le tabloïd britannique.