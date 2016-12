L'actrice avait connu la gloire dans ce classique du cinéma américain aux côtés notamment de Gene Kelly.

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 29/12/2016 à 07:05

C'est une actrice et une artiste de talent qui est décédée. Debbie Reynolds est morte le 28 décembre, un jour seulement après sa fille Carrie Fisher. Né le 1er avril 1932 au Texas, Mary Frances Reynolds, de son vrai nom, débute sa carrière à la MGM après avoir remporté un concours de beauté. En 1950, elle décroche son premier rôle dans Three Little Words, ce qui lui vaut d'être nommée pour le Golden Globe du Meilleur Espoir. Deux ans plus tard elle joue dans Chantons sous la pluie.



Un choix qui parait aujourd'hui logique mais pourtant Debbie Reynolds n'était pas celle qui s'imposait pour le rôle. En effet, les producteurs préféraient des stars reconnues de l'époque comme Judy Garland. C'est Gene Kelly, icône du cinéma et acteur du film, qui a insisté pour qu'elle soit engagée, alors qu'elle n'avait aucune formation de danseuse.



Le monde découvre alors une boule d'énergie de 1,57 m, aux cheveux courts et aux yeux verts, qui interprète Kathy Selden, une jeune femme indépendante aux multiples talents. "Le personnage me ressemblait beaucoup à l'époque", disait-elle dans un entretien à l'American film institue (AFI). "Je n'avais pas peur. J'ai foncé", se souvenait-elle. "Je n'avais jamais dansé. Donc danser avec Gene Kelly et Donald O'Connor en trois mois (de préparation), tout le monde aurait dû renoncer. Mais je me suis dit: allons-y."

Les choses les plus dures que j'ai eu à faire dans ma vie ont été d'accoucher et de faire "Chantons sous la pluie". Debbie Reynolds Facebook Twitter Linkedin

Mais la joie de vivre à l'écran est bien loin de la réalité puisque le tournage n'a pas été simple pour l'actrice. Gene Kelly, également réalisateur et chorégraphe du film, était très exigeant. Debbie Reynolds avait beaucoup de difficulté à suivre une cadence infernale et une technique pointue. C'est Fred Astaire qui lui aurait donné des cours de danse, touché par la jeune femme qu'il aurait trouvé en larmes sous un piano. Plusieurs années plus tard, l'actrice a expliqué : "les choses les plus dures que j'ai eu à faire dans ma vie ont été d'accoucher et de faire Chantons sous la pluie."



Après Chantons sous la pluie, elle tournera dans plusieurs comédies musicales, dont La reine du Colorado, qui lui vaudra une nomination aux Oscars en 1965. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, l'actrice se produira ensuite à Las Vegas, où elle aura même son propre casino. La suite de sa carrière au cinéma deviendra anecdotique dès les années 70, mais elle continuait à faire des apparitions régulières à la télévision, notamment dans la série "Will et Grace".