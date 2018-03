publié le 12/03/2018 à 23:12

Bertrand Cantat renonce aux festivals d'été pour mettre fin aux polémiques. En revanche, l'ex-leader de Noir Désir a décidé de continuer sa propre tournée. Il jouait par exemple ce lundi 12 mars à Montpellier, et ce, malgré la protestation de plusieurs organisations féministes. Est-il possible, pour le meurtrier de Marie Trintignant, de se réinsérer après avoir purgé sa peine ?



À chaque fois que Bertrand Cantat monte sur scène, l'émotion regagne le pays. "Je peux comprendre cette émotion", explique le juge Philippe Laflaquière, qui avait décidé en 2007 de libérer Bertrand Cantat. Et d'ajouter : "sur les années, son retour sur scène a été très progressif et respectueux des victimes".

Pour l'avocat, Bertrand Cantat a tous les droits de remonter sur scène. "Revenir dans la lumière, c'est un choix qu'il a fait, qui était assez risqué. La question est vraiment très difficile", notamment à cause de "la notoriété de la victime, de l'auteur...", explique-t-il.

Il a purgé sa peine Philippe Laflaquière, ancien avocat de Bertrand Cantat Partager la citation





"Il a purgé sa peine, il n'a plus aucun compte à rendre à la justice", ajoute celui qui dit avoir souffert lui aussi de la violence du "tribunal médiatique (...), qui se substitue de plus en plus à l'enceinte de la justice".



Une affaire qui intervient dans le sillage de l'affaire Weinstein et de la libération de la parole des femmes. À ce propos, Philippe Laflaquière "pense qu'il y a eu un télescopage de l'actualité", et notamment avec les mouvements #metoo et #balancetonporc.



"Il y a eu une sorte d'amalgame". Renoncer aux festivals, "c'est raisonnable", conclut l'avocat et auteur de Longues Peines, le pari de la réinsertion, sorti en 2013.