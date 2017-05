publié le 22/05/2017 à 11:37

Carton plein pour TF1 ce dimanche 21 mai. La première chaîne diffusait Tu veux ou tu veux pas, un film de Tonie Marshall sorti en salles en 2014. Une comédie portée par Sophie Marceau et Patrick Bruel, alias Judith Chabrier et Lambert Levallois, un duo explosif qui a rassemblé plus de 5,4 millions de téléspectateurs, soit 23.5% de part d'audience.



L'autre film à succès de la soirée était proposé par France 2. La chaîne proposait Deux jours une nuit, un drame signé Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Marion Cotillard. Le long-métrage, sorti en 2014, a convaincu près de 2,9 millions de téléspectateurs, soit 12.3% de part d'audience.

France 3 arrive juste derrière, avec un nouvel épisode d'Inspecteur Barnaby, qui totalise près de 2,8 millions de téléspectateurs, soit 11.7% de part d'audience. On retrouve ensuite un nouveau numéro du magazine d'actualité, Capital, sur M6, qui a lui rassemblé plus de 2,5 millions de curieux, pour une part d'audience de 11.4%.