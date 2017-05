Eviction de Pujadas: Gaultier dit "merci" à France 2

publié le 21/05/2017 à 12:31

Pas de doute, Jean Paul Gaultier est un défenseur de la cause féminine. Dans le "carnet de notes " de On fait la télé ce dimanche, il met 5/5 à France 2 pour avoir préféré Anne-Sophie Lapix à David Pujadas au 20 heures: "Je dirais merci, et je donnerais un 5. Je ne regarde pas spécialement son journal, pour moi cela ne change rien." explique-t-il avant de développer: "Je fais partie de cette génération où il y a eu Canal+, le Grand Journal que je regardais, Nulle Part Ailleurs, c'est ça la forme qui m'intéresse. J'aime Quotidien (...) Pour moi Quotidien est un très bon journal, et ça me suffit." conclut-t-il. Et d'ajouter sur la nouvelle présentatrice: "Elle est très sympathique, et une voix féminine c'est bien. Je mettrai un 5/5." (voir video)



Jean Paul Gaultier se confie avec franchise, bonne humeur et second degré sur ses goûts en matière de télévision. Un grand consommateur du tube cathodique qui avoue même annuler des rendez-vous pour le regarder. Saura-t-il reconnaître les génériques télé du Jukebox RTL ? Rendez-vous à 13H30 au micro d'Eric Dussart et de Jade. Et dès 14H pour le replay.

Excellent dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !