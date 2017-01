Comme chaque semaine, TF1 supplante ses concurrentes grâce à cette série française particulièrement appréciée du public.

par Benjamin Pierret publié le 17/01/2017 à 09:39

Le succès de Clem ne se dément pas. La série familiale française, dont la saison 7 est actuellement diffusée sur TF1, a de nouveau fait un triomphe dans la soirée du 16 janvier : 5.6 millions de fidèles pour 21,6 % de part d'audience. Sur M6, le film Le Prénom avec Valérie Benguigui et Patrick Bruel a fait rire 3.5 millions d'amateurs de comédie, soit 14,6 % de PDA. France 2 se hisse sur la troisième marche du podium avec Castle. La série américaine a rassemblé 3.6 millions de fidèles et 13,5 % de part d'audience.



Sur France 3, le documentaire Marine Le Pen : la dernière marche, consacré à la présidente du FN, a été visionné par 1.8 million de personnes, soit 7,2 % de part d'audience. Enfin, sur France 5, la série de téléfilms Les Petits meurtres d'Agatha Christie réalise un score honorable : 1.4 million de téléspectateurs et 5,6 % de PDA.