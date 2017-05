publié le 23/05/2017 à 10:32

Ce lundi soir, la chaîne reine de la soirée était incontestablement TF1. L’avocate Gabrielle Munchovski, dite Munch et interprétée par Isabelle Nanty a fait 21,1% de part d’audience, soit plus de 5 millions de téléspectateurs. C’est France 2 qui endosse la place de bon deuxième grâce à son téléfilm "La Promesse du feu" qui a rassemblé 2,8 millions de personnes, rapporte Mediametrie.



Malgré un teaser annonçant pas mal de tensions et de frayeurs du côté des naufragés, The Island arrive sur la troisième place du podium. M6 a tout de même rassemblé 10,4% du public.

La surprise de la soirée reste TMC qui arrache la quatrième position grâce à son film Men in Black III et double de peu la 3. Le film de science-fiction a attiré deux millions de téléspectateurs, contre 1,8 pour Discount, avec Corinne Masiero et Olivier Barthélémy sur France 3.