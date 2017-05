publié le 19/05/2017 à 09:42

Alice Nevers, reine de la soirée télévisée du jeudi 18 mai. La série policière française, diffusée sur TF1 devance largement la concurrence, en ayant rassemblé près de 5,8 millions de fidèles, soit 24.4% de part d'audience. Un programme, réalisé par Jean-Christophe Delpias, qui séduit toujours les téléspectateurs, bien que Alice Nevers le juge est une femme en soit à sa quinzième saison.



Bien loin derrière le programme de TF1, on retrouve la chaîne TMC, qui proposait jeudi 18 mai le cultissime film français de 1975, On a retrouvé la 7e compagnie. Pierre Mondy, Henri Guybet, Robert Lamoureux et Jean Lefebvre ont attiré près de 2,3 millions de nostalgiques, soit 10% de part d'audience, un très joli score pour une chaîne de la TNT.

Enfin, avec près de 2,1 millions de téléspectateurs et 9.6% de part d'audience, France 2 se hisse en troisième position du match des audiences du jeudi 18 mai. La chaîne, bousculée par les changements majeurs depuis l'annonce de l'éviction de David Pujadas, diffusait un nouveau numéro de L'Émission Politique. Le journaliste animait avec Léa Salamé une émission spéciale consacrée à la recomposition de l'échiquier politique en vue des législatives.