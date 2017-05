publié le 16/05/2017 à 09:35

Dans la guerre des polars qui s'est joué lundi 15 mai, c'est TF1 qui l'emporte haut la main. La reprise de la série Munch avec Isabelle Nanty a fait un carton : 5,7 millions de téléspectateurs ont suivi le programme, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 23,1%. Cette série mettant en scène une avocate culottée, maternelle, mais aussi très déterminée, s'est imposée en quelques épisodes.



Loin derrière, on retrouve La Promesse du Feu. L'autre polar de la soirée, avec Nicolas Gob, Thomas Jouannet et Eva Darlan, a moins convaincu mais se place tout de même en deuxième position du match des audiences. 2,9 millions de curieux ont suivi la première partie du téléfilm. France 2 enregistre ainsi une part d'audience de 12,2%. Au milieu de cette bataille des polars, l'émission The Island de M6 réussit à s'imposer en troisième position, avec 2,4 millions de fidèles, pour une part d'audience de 9,9%.



Men In Black II, diffusé sur TMC, se positionne en quatrième place du podium. Le blocbuster avec Will Smith et Tommy Lee Jones a passionné 1,3 million de cinéphiles. Il arrive tout juste devant le film Amitiés Sincères de France 3, qui convainc 1,2 million de personnes, pour une part d'audience de 5,1%.