publié le 15/05/2017 à 18:44

Une guerre des polars va se jouer à la télévision ce ce lundi 15 mai. D'un côté, la reprise de Munch avec Isabelle Nanty sur TF1, et de l'autre, la première partie d'un téléfilm en deux volets sur France 2, La Promesse du feu. Commençons par cette fiction qui, elle, débute par une mise à mort spectaculaire : celle d'un type des eaux et des forêts, qu'un mystérieux meurtrier brûle dans sa voiture après l'avoir drogué et attaché au volant. S'ensuit un feu de forêt horriblement télévisuel.



Deux frangins vont alors devoir travailler ensemble. Frères dans la vie certes, frères ennemis sur le terrain. L'un est policier, l'autre gendarme, et sont interprétés par deux formidables comédiens, Nicolas Gob (découvert dans Les Bleus) et Thomas Jouannet (La Reine Morte), tandis que leur mère est jouée par Eva Darlan (Fais pas ci, fais pas ça). Ce téléfilm est resté au frigo durant 2 ans, ce qui est paradoxal pour une histoire d'incendie et franchement, cela se laisse voir. Malgré des invraisemblances, on s'angoisse et on peut... s'enflammer, forcément.

La concurrence s'annonce rude pour La Promesse du feu, puisque TF1 promet un succès d'audience avec le troisième épisode de la première saison de Munch. On découvrait en novembre 2016 cette avocate culottée, maternelle avec son patron homosexuel honteux, protectrice avec son enquêteur payé au black, taquine avec son stagiaire très pistonné joué par Tom Villa. Les intrigues du jour sont cohérentes : un meurtrier d'autant plus curieux qu'il a tué sa fiancée alors qu'il est puceau, et un patron de clinique qui a changé de sexe et qu'il faut faire passer pour une victime pour mieux la protéger.