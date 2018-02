Audiences TV : "Les Tuche" triomphent sur "TF1" devant "Boomerang" sur France 2

publié le 05/02/2018 à 11:15

Pour la soirée du dimanche 4 février, TF1 est arrivée en tête des audiences télé. La chaîne diffusait le film Les Tuche avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Les aventures de la famille de Bouzolles ont passionné 7,3 millions de téléspectateurs d'après Médiamétrie. La chaîne enregistre une part d'audience de 29%.



Sur France 2, le film dramatique Boomerang avec Laurent Laffite et Mélanie Laurent a séduit 3,5 millions de téléspectateurs (13,8% de part d'audience). France 3 arrive en troisième position avec le lancement de saison 4 de Brokenwood. La série a été suivie par 3,1 millions de téléspectateurs et enregistre une part d'audience de 12%.

M6 présentait un nouveau numéro de Zone Interdite. Le magazine consacré aux transports en commun a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs (7,5% de part d'audience). Enfin, France 5 est en cinquième position avec le documentaire C'était écrit consacré à François Fillon. Le reportage a réuni 1,7 million de téléspectateurs (6,7% de part d'audience).