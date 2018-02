publié le 02/02/2018 à 14:56

Il avait affirmé qu'il abandonnerait en cas de mise en examen, avant d'annoncer, une fois cette étape franchie, qu'il ne se "retirerait pas". Auteur de cette volte-face d'exception lors de la présidentielle, François Fillon reçoit le prix du mensonge politique 2017. C'est toutefois "pour l'ensemble de son oeuvre durant la campagne" qu'un jury composé de journalistes et d'universitaires a décidé de récompenser l'ancien Premier ministre. François Fillon succède à Robert Ménard, lauréat pour l'année 2016.



Candidat des Républicains lors de la présidentielle 2017, François Fillon a été choisi "à l'unanimité", fait savoir Marianne, dont la rédactrice en chef était l'une des jurés. Il faut dire que l'affaire Penelope Fillon a conféré au politicien une longueur d'avance non négligeable. Soupçonné d'avoir fait travailler sa femme et ses enfants et ce à des salaires enviables, François Fillon a offert aux Français une série d'"innombrables bobards".

Erreur sur la date d'embauche de sa femme - à une quinzaine d'années près -, mise à contribution rémunérée de ses enfants "avocats" qui n'étaient alors qu'étudiants, "cabinet noir" de l'Élysée... Les sorties mensongères de François Fillon donnent presque envie de se replonger dans une année 2017 dont la richesse en termes d'actualité politique restera dans les annales.

Toutes les familles politiques récompensées

Pour faire de 2017 un cru millésimé de la politique, François Fillon était bien entouré. Christophe Castaner reçoit le prix spécial du jury, tandis que le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin est récipiendaire du prix du jeune espoir du mensonge en politique. Manuel Valls et François de Rugy se partagent le prix "Brutus" de la trahison. Marine Le Pen reçoit le prix "Jacques Dutronc" du retournement de veste et Jean-Luc Mélenchon est récompensé du prix "Une histoire sans fin".



Marianne dévoile le palmarès complet et précise que cette distinction, remise pour la quatrième année consécutive, "est décernée avec humour". Objectif : "inciter les responsables politiques à moins mentir, sensibiliser le débat public à l’importance du fact-checking et encourager les citoyens à vérifier la véracité des déclarations politiques."