publié le 03/02/2018 à 08:02

"Méfiez-vous des scénarios écrits d'avance". Cette phrase presque prédicatrice a été prononcée par François Fillon en janvier 2017, lors de ses vœux à la presse. À cette époque, il est le grand favori pour la course à l'élection présidentielle, après sa victoire écrasante à la primaire de la droite et du centre.



"Aucune série politique ne pourra jamais égaler en rebondissement ce qu’il s’est passé", analyse Gilles Boyer, directeur de campagne d'Alain Juppé pendant l'élection présidentielle, dans François Fillon : l’homme qui ne pouvait pas être président, diffusé sur France 5 ce dimanche 4 février à 20h50.



Ce documentaire retrace l'affaire Fillon de l'intérieur, c'est-à-dire au cœur des tensions et des alliances qui règnent chez Les Républicains. Il retrace ainsi les relations froides et électriques entre l'ancien candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé.

D'anciennes fractures qui remontent à la surface

Après la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre fin novembre 2016, l'heure était au rassemblement chez Les Républicains. Et pourtant... "Le mois de décembre était censé créer le rassemblement, mais il crée déjà la séparation", estime Éric Ciotti. En effet, François Fillon va prendre deux semaines de congés.



Période durant laquelle Nicolas Sarkozy tentera de le joindre, mais son ancien premier ministre ne décrochera pas son téléphone. "Fillon et Sarkozy ne se parlent pas pendant six semaines, Fillon et Juppé ne se parlent pas pendant deux mois. Il faut bien voir l'écart qui s'est creusé entre ces trois personnalités immenses qui dominaient la droite à l'époque", raconte François Baroin.



Selon Gérard Davet, journaliste d'investigation au Monde et coauteur du livre Un président ne devrait pas dire ça..., "aujourd'hui, le clan Fillon est persuadé que le clan Sarkozy a joué un rôle non-négligeable dans la sortie des informations sur la famille Fillon".

L'affaire "Fillon-Jouyet" au cœur de la défaite de Fillon ?

Pourquoi ? Pour comprendre, il faut remonter à l'affaire "Fillon-Jouyet". En juin 2014, l'ancien premier ministre aurait demandé à Jean-Pierre Jouyet, à l'époque au secrétaire général de la présidence, que l'Élysée accélère les poursuites judiciaires contre Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy est très rancunier, il n'oublie pas ce qu'on lui a fait Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au "Monde". Partager la citation





Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au Monde et coauteur du livre Un président ne devrait pas dire ça..., raconte que "François Fillon était obsédé par l'idée que ces révélations puissent entraîner l'ouverture d'enquête, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy".



Le journaliste du quotidien du soir ajoute que "Nicolas Sarkozy est très rancunier, il n'oublie pas ce qu'on lui a fait". Pour Bruno Jeudy, le rédacteur en chef politique de Paris Match, l'ancien chef d'État "réagit très mal, la ligne rouge est franchie. Il avait déjà, très peu, sinon pas d'estime pour François Fillon". Éric Ciotti, proche de l'ancien président de la République, est sur la même ligne : "Je comprends les doutes et la colère de Nicolas Sarkozy".

La guerre Fillon-Copé, les prémices

Avec l'affaire des emplois soupçonnés fictifs de Penelope Fillon, son époux sera qualifié par plusieurs ténors de la gauche de "combatif". Avec le recul, François Fillon : l’homme qui ne pouvait pas être président reprend pas à pas, les indices qui auraient laissé deviner cette détermination chez le candidat. C'est au moment de la "guerre des chefs" à l'UMP qui va l'opposer à Jean-François Copé en 2012.



Brice Teinturier, directeur délégué de l'Ipsos, estime que l'on voit "les prémices de sa détermination, de son orgueil, de sa volonté. Il y a un moment à la fois politique et psychologique qui est très important pour lui". Rachida Dati raconte que cet épisode a été "effroyable". "Ce parti est devenu une guerre de tranchées", ajoute-t-elle. Bruno Jeudy souligne que c'est lors de cet épisode "que l'on va découvrir un François Fillon guerrier".



Pour François Baroin, "c'est Copé-Fillon qui a tué la droite. La capacité de définir un chef après la présidentielle va créer, ensuite, les conditions de définir une primaire pour lesquelles on n'était pas programmé". "Cette étape marque une première partie de la séquence qui va s'accélérer pour l'élection présidentielle", juge quant à lui Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains de 2016 à 2017. Autant d'éléments qui auront une incidence pour la campagne présidentielle de 2017 mais qui ne seront visibles qu'une fois la machine déjà lancée.

En avril 2017, François Fillon est éliminé dès le 1er tour de la présidentielle. C'est un échec personnel pour l'homme, un revers historique pour la droite. Retour sur une campagne jalonnée de coups de théâtre dans "C'était écrit" présenté par @Bruce_Toussaint, dimanche à 20.50 pic.twitter.com/FN87uMK9FC — France 5 (@France5tv) 2 février 2018