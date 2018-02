publié le 01/02/2018 à 19:58

Est-on vraiment toujours obligé d'opposer les choses et les gens ? Ce n'est pas pour dire, mais frotter deux pierres pour provoquer des étincelles nous ramène avant tout à la préhistoire... Je refuse donc de me livrer à ce petit jeu qui consiste, au nom de ce qu'on aime aujourd'hui, de débiner ce que l'on aimait hier. C'est tellement mieux de reconnaître et d'admettre la complexité des êtres et des situations.



J'y pensais en regardant ce matin la nouvelle mouture des Z'amours. Nouvelle puisque, on le sait, Bruno Guillon remplace désormais le malheureux Tex, surnommé le "fusible" depuis que la direction de France Télévisions s'est servie d'une vieille blague jugée douteuse qu'il avait faite sur une autre chaîne, pour s'en débarrasser de façon aussi inopportune qu'opportuniste.

Et le fait de ne pas décolérer en repensant à son éviction ne m'empêche de me tourner, moi aussi, vers l'avenir.

Bruno Guillon sait s'adapter

J'avoue avoir tout de suite souhaité que l'animation en soit confiée à Bruno Guillon. Non parce que nous "officions" dans le même groupe, comme le pensent sottement les sottes gens, mais parce que je connais sa bonne humeur et son bon humour. J'aime son regard qui frise juste avant de lâcher une boutade, et cette façon "bien-à-lui" qu'il a de tout voir en ayant l'air de ne rien remarquer.



Il suffit, pour s'en convaincre, de revoir ses prestations dans Le Grand concours des animateurs où, dès sa première participation, il s'est fait remarquer pour le bon motif. Comme il n'a pas cherché à en imposer, il s'est immédiatement imposé. Comme avant lui Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi ou Jean-Pierre Foucault. Avec un vrai sens du public, du grand public s'entend.

Bravo à @TEXcomic d'avoir assuré avec brio #LesZamours pendant 17 ans. Bravo à @BrunoGUILLONOff d'avoir assuré aujourd'hui avec brio la première de ces "nouvelles Zamours" ! Le clin d'oeil d'ouverture s'imposait. Bouge pas, j'arrive avec mon mari ! ¿¿¿ pic.twitter.com/m23wRTOGhz — Isabelle Morini-Bosc (@IsaMoriniBosc) 1 février 2018

Bruno Guillon, c'est un Barbapapa, un Barbatruc qui sait s'adapter quelle que soit la circonstance, à l'aise entre deux gaufres sur le marché de Noël à Strasbourg, en chevalier de la table ronde Chez Arthur le vendredi sur TF1, ou encore en Monsieur Loyal assurant sans fausse note (mais parfois, vraie solitude) les très bruyantes Victoires de la Musique. Là, parvenir à rester zen est une performance comparable à l'ascension du Mont-Blanc en marche arrière et les yeux bandés. À ce palmarès s'ajoute donc aujourd'hui les Z'amours.

J'en parle parce que j'ai aimé le programme Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Il était certes peut-être encore un peu contracté ce matin, mais je l'ai trouvé vraiment "bien en place", ni-trop-ni-pas-assez" face à trois couples absolument charmants, des époux (forcément) pas toujours à la noce : Pierre-Aurélie, Thomas-Mélanie, Pascal-Evelyne. Tous étaient "croustifondants", tous avaient du répondant.



Reste à aborder le détail qui fâche. Est-ce que, comme le suggèrent certains, j'encense Bruno par esprit de camaraderie et parce que nos rapports ont toujours été chaleureux dans un milieu où on préfère le cordial aux gestes cordiaux ? Bien sûr que non ! Pourquoi m'obligerais-je à en dire du bien si j'en pensais du mal ? Il me suffirait de me taire. Contre une émission, rien ne vaut l'omission. Et s'il est vrai que je ne dis pas tout ce que je pense, je pense tout ce que je dis.



Je parle donc des Z'amours parce que j'ai envie d'en parler, et j'en envie d'en parler parce que j'ai aimé le programme. Tout : les candidats, la production, l'équipe, Bruno. Comme c'était le cas avec Tex.

Tex et Bruno se sont croisés

Les deux hommes avaient d'ailleurs "compagnonné" en décembre 2015 et 2016 dans des pièces de Feydau montées par Olivier Minne (qui avait d'ailleurs refusé la reprise des Z'amours). Où, mine de rien précisément, ils avaient brillé, alors que la direction de la chaîne avait, elle, brillé par son absence dans la salle.



Comme souvent. Il s'agissait pourtant d’œuvres jouées par tous les animateurs et journalistes du groupe, de Michel Drucker à Thierry Beccaro en passant par Nelson Monfort, Gérard Holtz, Frédéric Zeitoun, Sophie Davant et tous les autres. On n'est jamais trahi que par les siens, pas vrai ? Et ce n'est pas, une nouvelle fois, Tex qui me contredira.



Cela n'en rend que plus estimable l'attitude de Bruno Guillon, que l'on ne peut accuser de "réquisitionner" à son profit une place que France 2 avait déjà "récupérée" par la force ! C'était ce qui s'appelle faire "place nette". Mais il est tout aussi net que cette place lui va très bien, à Bruno. Et je m'en réjouis, pardi !