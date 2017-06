publié le 28/06/2017 à 09:48

L'Arme fatale est décidément l'une des séries en vogue sur TF1. Adaptée du film de Richard Donner, elle a séduit dans la soirée du 27 juin, 4,9 millions de téléspectateurs (22,2% de part d'audience). La série policière Tandem sur France 3 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort a été regardée par 3,4 millions de téléspectateurs. En troisième position, Patron incognito sur M6 avec 2,2 millions de téléspectateurs. L'émission était consacrée cette fois à Lionel Desclée, président de l'enseigne d'animalerie Tom & Co en Belgique.



Les Copains d'abord chantent l'été, présenté par Shy'm avec entre autres Benjamin Biolay, Alma et Michel Fugain ont fait danser 1,9 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 8,7%. Sur W9, le film Pour quelques dollars de plus de Sergio Leone a transporté 1 million de téléspectateurs dans l'Ouest américain. Enfin, le magazine Prime exceptionnel : Trump saison 1, animé par Martin Weill, le globe-trotter de Quotidien, a séduit 819.000 téléspectateurs sur TMC, pour une part d'audiences de 3,8%.