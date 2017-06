Martin Weill : le globe-trotter de "Quotidien" présente enfin son émission

publié le 27/06/2017 à 16:38

C'est une première pour Martin Weill. Le journaliste baroudeur qui officie chaque soir dans l'émission Quotidien de Yann Barthès passe mardi 27 juin devant la caméra, mais cette fois sur un plateau parisien. Le reporter va en effet piloter son premier prime time, intitulé Trump, saison 1. Tout au long de la campagne américaine, le journaliste de 30 ans a sillonné les États-Unis, recueillant les témoignages des populations alors que s'est ouvert un chapitre de l'histoire politique américaine qui ne manque pas d'étonner Français comme Américains.



Le globe-trotter idolâtré du petit écran a compilé ces séquences acquises sur le terrain pendant de longs mois pour les présenter mardi 27 juin sur TMC. Il est ainsi passé de reporter à l'international à chroniqueur star de l'émission, véritable vedette qui fait même craquer Louise Bourgoin. Après un travail acharné au sein de l'équipe de Yann Barthès pendant cinq ans, il se retrouve enfin aux commandes d'un premier prime time à la télévision.

Journaliste de l'extrême

Même si la comparaison juvénile lui déplaît, Martin Weill est surnommé le "Tintin" de l'information par les médias, les téléspectateurs suivant au quotidien ses périples aux quatre coins du monde. Avec son micro rouge et son allure de baroudeur, le journaliste a déjà parcouru près de 553.803 kilomètres, soit quatorze fois le tour du monde, de Moscou à Rio, de Tripoli à Bangkok, en passant évidemment par les États-Unis. À chaque grand événement mondial, ce véritable globe-trotteur se rend sur place et guette, à la recherche scrupuleuse de l'information.

Formé à l'École supérieur de journalisme de Lille, le chroniqueur fait ses preuves chez TF1 puis Canal +. Il devient très vite populaire auprès des téléspectateurs lorsqu'il rejoint l'équipe de Yann Barthès dans Le Petit Journal en 2013, devenant une figure vedette de l'émission d'infotainment (information et divertissement). Il a réussi à renouveler l'image du reportage de terrain et des problématiques internationales, les rendant accessibles au public grâce à des rencontres avec des gens sur place, laissant la parole à ceux qu'on entend peu.

Des reportages inédits sur Trump

2017 a été une année spéciale. Martin Weill est parti aux États-Unis, couvrir un temps la campagne présidentielle américaine. L'élection de Donald Trump a complètement chamboulé son planning et il décide d'y rester, pour découvrir ce qui va se passer suite à cette élection surprise. Interrogé par Puremédias sur le contenu de ce nouveau programme, le journaliste s'estomaque sur cet homme à la tête du monde : "il y a des cliffhangers en permanence. Il a ridiculisé Frank Underwood. On se rend compte que c'est un type qui nous a fait rire au début, et beaucoup moins depuis qu'il est élu.""



Ce personnage atypique à la tête de la Première puissance mondiale a naturellement justifié un prime spécial, avec des sujets inédits et des reportages de dix à 12 minutes qui permettraient de comprendre le début de son mandat. "J'estime que ce qui se passe ailleurs peut nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe chez nous", a confié le journaliste.

Ce soir on vous emmène au cœur de l'Amérique de Trump. Des mines de charbon aux stands de tir en passant par le Springbreak... 21h sur TMC. pic.twitter.com/su97ZYzU1R — Martin Weill (@mweill) June 27, 2017