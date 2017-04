publié le 20/04/2017 à 09:27

Rien n'arrête Grey's Anatomy. La série médicale avec Ellen Pompeo, diffusée sur TF1, a passionné 4,1 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 16,1%. Un peu plus loin, la nouvelle saison de Dix pour cent sur France 2 a réuni 3,4 millions de téléspectateurs pour le retour de Gabriel, Andréa, Mathias et Arlette de l'agence artistique ASK. En troisième position, la finale du jeu culinaire Top Chef sur M6 a fait saliver 3,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 14,6%.



Un peu plus loin, le magazine de France 3 Des racines et des ailes consacré à la Haute-Corse a fait voyager 2,4 millions de téléspectateurs. Le film Shrek, le troisième n'est pas en reste sur France 4 avec 1,1 million de téléspectateurs et une part d'audience de 4,4%. Enfin, 3 cœurs avec Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni a été visionné par 950.000 téléspectateurs.