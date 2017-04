publié le 18/04/2017 à 20:52

C'est l'un des entretiens les plus intenses et bouleversants du Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Un grand moment de télé. À 86 ans, Pierre Bergé s'était allongé sur le fauteuil rouge en février 2016. L'émission est rediffusée ce mardi 18 avril, sur France 3, à partir de 23h35. L'homme d'affaires revient avec émotion sur son arrivée à Paris, sur ses rencontres, et notamment sur son histoire d'amour avec Yves Saint Laurent, qu'il aidera d'ailleurs à fonder sa maison de haute couture.



"Je l'ai rencontré dans un café, rue de Seine", se souvient-il. "On était plus que fusionnels. Pendant huit ans, nous n'avons pas pris un repas séparés", confie Pierre Bergé.Très ému, il évoque également sur le dernier défilé de celui qui est devenu l'un des emblèmes français de la haute couture à travers le monde. "Je ne peux pas voir cette image sans un serrement de cœur. Je l'ai vu remonter le podium comme ça et il est évident qu'il va à l'échafaud parce qu'il sait que cette vie qu'il a aimé, elle est finie et irrémédiablement finie", raconte Pierre Bergé.

L'homme d'affaires et mécène évoque également son incroyable parcours, de son arrivée à Paris à 18 ans au rachat du journal Le Monde. "Je n'ai pas eu le bac mais j'ai acheté Le Monde", commente Pierre Bergé.