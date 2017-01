La série française, dont le succès ne se dément pas, est suivie par un autre programme particulièrement apprécié des téléspectateurs : "L'Amour est dans le pré".

Crédit : TF1/Alberto Bocos Gil TF1 diffuse ce soir deux nouveaux épisodes de "Clem"

La fiction française a décidément de beaux jours devant elle. Lundi 9 janvier, c'est TF1 qui a été la chaîne la plus regardée grâce à Clem. La saison 7 du programme familial passionne toujours autant les fans, qui ont été 5.1 millions à regarder l'épisode Nous nous sommes tant aimés, soit 19,8 % de part d'audience. En deuxième position, on retrouve L'Amour est dans le pré sur M6. La seconde flopée de portraits d'agriculteurs a passionné 3.3 millions de romantiques, soit 14,2 % de part d'audience. France 2 se hisse sur la troisième marche du podium grâce à la série américaine Castle : 3.3 millions de fidèles, pour 12,3 % de PDA.



France 3 réalise un score honorable grâce à Brad Pitt et à Cate Blanchett : L'Étrange histoire de Benjamin Button, de David Fincher, a attiré 1.8 million de cinéphiles, soit 8,3 % de part d'audience. Enfin, France 5 tire son épingle du jeu grâce aux Petits meurtres d'Agatha Christie, qui ont fait frissonner 1.9 million d'amateurs de thrillers, soit 7,7 % de PDA.