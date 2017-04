publié le 25/04/2017 à 09:42

TF1 s'impose largement pour les audiences du lundi 24 avril. La première chaîne proposait un nouvel épisode inédit de Camping Paradis, intitulé Nos Années Camping, avec Laurent Ournac et Thierry Heckendorn. Un classique pour TF1 qui continue, depuis huit ans, de rassembler les fidèles du programme. Ce lundi 24 avril, ils étaient près de 5,8 millions de téléspectateurs, soit 24.2% de part d'audience, plaçant la chaîne loin devant la concurrence.



En seconde position du match des audiences, on retrouve France 2, qui diffusait l'épisode 5 de la première saison de Zone Blanche, série policière franco-belge créée par Mathieu Missoffe. Cet inédit, titré Le Bout de la route, totalise près de 3 millions de téléspectateurs, soit 11.6% de part d'audience.

Sur France 3, Ocean's Eleven, le film de Steven Soderbergh avec George Clooney et Brad Pitt mais aussi Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle et Casey Affleck, a quant à lui attiré plus de 2,1 millions de téléspectateurs, soit 8.8% de part d'audience. La troisième chaîne s'impose de peu face à M6 et son programme d'aventure The Island, les naufragés, avec son célèbre aventurier Mike Horn qui a séduit près de 2,2 millions de fidèles, soit 8.7% de part d'audience.