Les journalistes Léa Salamé et David Pujadas en octobre 2016

publié le 20/04/2017 à 18:50

C'est le dernier de l'année. Voire, des cinq années à venir. Jeudi soir est organisée une émission télévisée qui réunit les onze candidats à l'élection présidentielle sur France 2. Une émission où Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, vont se succéder pendant 15 minutes chacun pour tenter de convaincre les électeurs. Une émission importante alors que les Français sont encore très indécis quant à leur choix. L'émission commence à 20 heures.



Pour ceux qui ne se passionnent pas pour la politique, TF1 propose un téléfilm avec Laëtitia Milot (Plus belle la vie) à partir de 20h55. On se retrouvera raconte l'histoire d'une jeune femme qui cherche à se venger le viol de sa mère, depuis décédée.

Sur Canal +, les abonnés pourront suivre la suite des aventures attachantes des personnages de This Is Us.