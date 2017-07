publié le 04/07/2017 à 18:30

Mardi 4 juillet, les téléspectateurs pourront découvrir Aventures de médecine. Cette émission permet à Michel Cymes de suivre deux patients en revisitant l'histoire de la médecine, tellement riche de personnes qui prennent tous les risques pour que nous, on en court moins.



Ce mardi, c'est un sujet lourd qui est abordé : le surpoids. On suit et on vit ainsi l'opération d'un obèse de 132 kilos qui va subir une réduction de l'estomac, et l'histoire de Shirel, 13 ans, près de 100 kilos, qui intègre un centre spécialisé pour apprendre à mieux manger.

Le premier a fait un régime pour maigrir. Il faut dire que la mentalité commençait à changer. Jusque-là, si on était gros c'est qu'on était opulent, riche. On découvre également le fascinant Canadien Frederick Banting qui a réussi à sauver un adolescent diabétique mourant en isolant la substance miracle (l'insuline) permettant de vivre avec le diabète, jusque-là toujours mortel. Ce programme est diffusé dès 21 heures sur France 2.

Côté fiction, "Tandem" ou "Quantico"

Pour ceux qui préfèrent les fictions, on signale la fin de Tandem sur France 3. On retrouve le couple de policiers qui ont été mariés et ne sont donc pas à la noce. Télérama n'aime pas, le public si, il y aura donc une suite avec toujours Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.



Signalons aussi sur M6 le démarrage de la seconde saison de Quantico, cette série racontant le quotidien compliqué de jeunes agents du FBI formés à Quantico. Ils ont tous des soucis, pas toujours très clairs, mais c'est globalement passionnant, un tout petit peu chichiteux par moments. Alex Parrish est jouée par Pryanka Chopra, une Indienne qui fut Miss monde en 2000.