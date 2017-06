publié le 06/06/2017 à 18:29

Tandem entre dans le grand bain. Après la diffusion en forme de test des deux premiers épisodes de la saison 1 en mars 2016, qui a réuni près de 4 millions de téléspectateurs en première partie de soirée, France 3 lance l'intégralité de la série policière à partir du mardi 6 juin, au rythme de deux épisodes par semaine.



Aux commandes de ce Tandem, le duo de flic composé du commandant Léa Soler, jouée par Astrid Veillon et du capitaine Paul Marchal, campé par Stéphane Blancafort. L'originalité de la série réside dans le fait que les deux héros, divorcés depuis dix ans et ayant pris soin d'évoluer professionnellement loin l'un de l'autre, sont contraints de travailler ensemble lorsque Léa, mutée à Montpellier (Hérault), débarque dans la brigade où officie Paul, qui est alors placé sous son commandement.

Si Tandem est bien partie pour réaliser un carton à la hauteur du succès dont on été couronnés les deux premiers épisodes pilotes, c'est à la fois par la mise en scène d'enquêtes policières dont raffolent les téléspectateurs, un tableau familial aussi complexe que réaliste qui assure un processus d'identification aux personnages et enfin, un décor aussi ensoleillé que plaisant à regarder, vecteur d'évasion pour les fidèles au poste. "On n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, a concédé Anne Holmes, directrice de la fiction sur France 3, au Figaro. Mais toutes les séries que nous lançons sont faites pour durer".

Des intrigues policières en toile de fond

On ne compte plus les fictions policières qui cartonnent à la télé. Le policier est un des genres qui fonctionne le mieux sur le petit écran. Il n'y a qu'à voir le succès colossal qu'a rencontré récemment Capitaine Marleau sur France 3. Ils sont entre 5 et 7 millions de téléspectateurs à s'être délectés chaque semaine des enquêtes menées par leur gendarme favorite.



Dans Tandem, chaque épisode de 52 minutes correspond à une nouvelle enquête. Découvertes de cadavres, disparitions... Les deux flics ont à peine le temps d'élucider les macabres mystères que de nouveaux surgissent. De quoi immédiatement accrocher les téléspectateurs.



La force du duo formé par Astrid Veillon (Léa Soler) et Stéphane Blancafort (Paul Marchall), c'est qu'ils sont tous les deux des habitués des fictions policières. Elle a tourné dans Les Cordier, juge et flic, Nestor Burma, Quai n°1, Fabio Montale ou encore Alice Nevers, le juge est une femme. Quant à Stéphane Blancafort, les téléspectateurs le connaissent bien pour ses rôles dans Candice Renoir, Cassandre, Origines, Enquêtes réservées, Marc Orlan ou encore Fabien Cosma. Autant de rôles qui ont permis aux deux acteurs de se construire une certaine crédibilité dans ce genre très demandé.

Paul et Léa sur une scène de crime dans "Tandem". Crédit : Fabien MALOT / FTV / DEMD

Une vie de famille à gérer

Exit la famille parfaite et place à un tableau familial nettement plus proche de ce que vivent les Français aujourd'hui. Parents divorcés, ados difficiles... c'est le lot de beaucoup de familles, mais surtout de celle de notre Tandem de choc.



Divorcés depuis une dizaine d'années, Paul et Léa n'ont pas vraiment réglé leurs rancœurs l'un envers l'autre. Sans parler du modèle éducatif qui les opposent radicalement. Quand elle fait preuve d'une certaine intransigeance avec ses deux ados (Alice, jouée par Sarah Cheyenne, et Thomas, par Titouan Laporte), pour ne pas dire rigidité, lui arbore une attitude libertaire, pour ne pas dire laxiste. Et lorsqu'il s'agit d'intervenir pour amortir la chute spectaculaire du niveau de Thomas en mathématiques, ou fixer des limites à son utilisation exagérée des réseaux sociaux, difficile de trouver un terrain d'entente. Dès lors, impossible que les désaccords sur le plan familial ne viennent empiéter sur la relation professionnelle entre Léa et Paul, ce qui promet de belles étincelles.



"C'est ce côté chien et chat des personnages qui est intéressant, a analysé Stéphane Blancafort (Paul Marchall dans la série) auprès de nos confrères du Figaro. Ce qui fait le petit plus de la série et la rend parfaitement réaliste, ce sont les relations souvent tendues entre les parents, les enfants, les collègues. Le public peut facilement s'identifier, je pense...".

Paul, Alice, Thomas et Léa, la famille de "Tandem". Crédit : Fabien MALOT / FTV / DEMD

Des paysages

Certains pourraient voir ça comme un détail insignifiant et ils n'auraient qu'à moitié raison. Un détail, oui. Insignifiant, non. Le cadre géographique dans lequel évolue les personnages d'une série compte pour beaucoup dans le succès qu'elle rencontre.



Dans la même veine que Capitaine Marleau, série tournée en Baie de Somme, qui nous plonge dans une ambiance bien fidèle au nord de la France, Tandem se déroule dans le sud de la France, proposant aux téléspectateurs une évasion garantie assurée par les paysages magnifiques. Par exemple, dans l'épisode Entre sel et mer, diffusé mardi 6 juin à 20h50, Paul et Léa vont être amenés à enquêter en Camargue, splendide région naturelle bordant la Méditerranée. Quoi de mieux avant l'été ?

Léa et Paul sur une scène de crime en Camargue. Crédit : Fabien MALOT / FTV / DEMD

Découvrez un extrait de l'épisode 3 de Tandem, diffusé mardi 6 juin à 20h50 sur France 3 :

> "Tandem", saison 1, France 3 : "Entre sel et mer" - Extrait