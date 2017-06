publié le 17/06/2017 à 18:19

Le 11 juin, le tennisman espagnol Rafael Nadal a remporté son dixième titre lors de Roland-Garros. Une performance exceptionnelle qui vient gonfler une nouvelle fois le palmarès déjà exceptionnel du sportif qui a fêté ses 31 ans il y a quelques jours. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de ce sportif que rien ne semble arrêter.





On pourrait penser que tous ceux qui se distinguent dans une discipline sportive ont quelque chose de spécial, une configuration hyper positive qui indique qu’ils vont casser la baraque dans un sport ou un autre.Encore une fois, non ! En réalité, tout dépend de ce que l’environnement et l’éducation font de ce que la nature nous a donné à la naissance. Né le 3 juin 1986, Rafael Nadal est Gémeaux ascendant Scorpion.

L'environnement de Rafael Nadal joue un rôle prépondérant

Au départ, Rafael a le thème de quelqu’un qui ne renonce jamais, qui est déterminé, inflexible et donc un peu rigide, voire obsessionnel (cf. son alignement de bouteilles toujours de la même manière, le toucher des fesses et du front…). Il est aussi très rapide, mobile, et a l’œil sur tout (prérogatives Gémeaux). Des qualités nécessaires mais qui peuvent s’appliquer à de nombreuses activités qui ne sont pas sportives. De plus, d’autres tennismen les possèdent aussi.

L’environnement a une grande importance et celui dans lequel Rafael a grandi a joué un rôle prépondérant. Pour preuve : Mars, planète de l’énergie est dominante dans son thème et se trouve précisément dans le secteur qui gère l’entourage ; Rafael a donc été poussé, façonné très jeune (un peu à la dure) par un père et des oncles dont l’un est son entraîneur. Malgré tout, cela ne suffit encore pas à en faire l’exceptionnel tennisman qu’il est devenu. Beaucoup de joueurs et joueuses sont entraînés par un de leurs parents.

Rafael Nadal possède un "instinct de tueur", en tout bien tout honneur

Cet instinct de tueur, Rafael Nadal le possède plus qu’un autre. Cela se voit d’ailleurs sur son visage : quand il a décidé de gagner, son regard est comme une lame de couteau. Et cela se repère aussi dans son thème, avec son ascendant Scorpion et la présence de Pluton, symbole de vie et de mort, pile sur son ascendant.

Peut-être que né dans une autre famille, dans un autre lieu, Rafael Nadal aurait été un autre genre de tueur, mais son environnement a joué les alchimistes et a transformé le plomb en or : il a fait de lui un champion, il l’a aidé à sublimer des pulsions du genre mortifère, à en tirer la substantifique moelle : une volonté de puissance s’exerçant au bon endroit, en dépit de ses "tocs".



Mais ne vous inquiétez pas car s’il a l’apparence d’un Terminator, sa Vénus en Cancer montre que, dans le fond, Rafael est un grand tendre, un grand sensible, quelqu’un de très correct et respectueux. C’est juste sur le court qu’il est un tueur.





