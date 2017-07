publié le 01/07/2017 à 14:30

Après avoir œuvré quelques semaines en tant que ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, François Bayrou a quitté le gouvernement le 21 juin dernier. Il préside le MoDem, qui fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens, fragilisant la figure du maire de Pau. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cet homme politique.



Né le 25 mai, François Bayrou est gémeaux ascendant balance. Si le Gémeaux a la réputation d’être le roi du bon mot et d’être d’un abord très sympathique, il a aussi du mal à aller au bout de ce qu’il entreprend.

Il veut tout faire, tout connaître, tout expérimenter et il passe donc d’un sujet à un autre, d’une activité à une autre, oubliant ainsi de terminer ce qu’il a entrepris. Cela vient d’un problème de concentration, elle est déficiente chez les Gémeaux et François Bayrou n’échappe pas à la règle. À sa manière.



Un tempérament de feu

De plus, lors de sa naissance, le Soleil et Mars étaient en conjonction étroite, un important facteur d’impatience, d’impulsivité, accompagné d’un besoin d’être dans l’action à tout prix et d’un sacré tempérament. Un tempérament de feu qui nous révèle que le maire de Pau est un homme en colère, une colère qui lui vient de l’enfance et qu’il entretient le plus souvent sans en être conscient car il ne la maîtrise pas. Comment expliquer qu’il n’y arrive pas, si ce n’est à cause de ce caractère très impulsif qui le pousse, malgré lui, à ne pas toujours faire les bons choix.

Le signe Balance apporte la réflexion et des qualités humaines

Pourtant, il est ascendant Balance et la Balance c’est la réflexion, la culture, l’amour de la beauté, de l’art et l’hésitation. Mais on se trompe si on pense que ce signe est celui de la douceur. Il cache une violence faite à soi-même et François Bayrou ne se ménage pas. De plus, la conjonction de Neptune avec son ascendant l’incite à ne pas se voir tel qu’il est, à avoir une image de lui qui n’est pas toujours exacte.



Néanmoins, grâce à cette configuration il possède une très forte intuition, des qualités humaines de compassion, de générosité et de don de soi. Mais c’est du domaine du privé et dans sa vie professionnelle, où le Soleil domine (c’est le cas pour tout le monde), l’ascendant Balance est peu actif face à cette conjonction Soleil/Mars en Gémeaux.

Une configuration astrologique qui joue contre lui

Cette configuration joue contre lui, même quand il atteint enfin ses objectifs : il y met toute son énergie - il en possède des tonnes et son sens politique hors du commun, mais ses efforts se dissolvent dans le flou des brumes neptuniennes et Neptune gérant les forces de l’inconscient, on peut penser que tout au fond de lui, il y a quelqu’un qui n’y croit pas et qui tire les ficelles. C’est peut-être l’enfant qui est encore en lui et qui pensait qu’il ne pourrait jamais être à la hauteur. Il lui fait sans cesse des croches pattes.

Un retour politique en novembre ou décembre ?

Obligé à la démission, il n’est pas exclu que François Bayrou revienne en grâce d’ici la fin de l’année, cet homme se révèle dans l’adversité et donne alors sa pleine dimension de battant. Parions sur un retour en force entre novembre et décembre prochain.





