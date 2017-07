publié le 08/07/2017 à 14:05

Il rassemble chaque jour des millions de téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann, présentateur du jeu à succès Les 12 Coups de midi est l'une des personnalités du petit écran favorite des Français, comme le prouve le succès de son émission quotidienne. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette figure incontournable de la télévision.



Né le 2 novembre 1960, Jean-Luc Reichmann est Scorpion ascendant Sagittaire. Le présentateur favori des Français est quelqu’un d’hyper sensible, généreux, intuitif, et extrêmement dévoué à ceux qu’il aime. Etre aimé, aimer, c’est presque l’équivalent d’une drogue pour lui ; en fait, il est addict à l’amour, autant celui qu’il donne aux autres qu’à celui qu’il reçoit.

Le mystère entoure sa personnalité

Cependant, c’est un être très complexe. Si on considère son signe et son ascendant, Jean-Luc Reichmann est tout et son contraire : autant le Sagittaire est passionné et doté d’un formidable optimisme, autant le Scorpion est, à force de réalisme, très pessimiste et doté d’un humour noir. Mais il est aussi extrêmement généreux, intuitif, et tendre avec ceux qu’il aime.

Son thème nous révèle également que l’homme a un jardin secret, mais que pourrait-il bien nous dissimuler ? Probablement un aspect de sa vie privée sur lequel il est intransigeant : cela ne regarde que lui et personne d’autre.



Sa part d’ombre, c’est en quelque sorte son identité, une part de lui-même que le mystérieux Scorpion se garde bien de révéler parce qu’elle nourrit une importante richesse intérieure. Par ailleurs, ce signe est réputé possessif, jaloux, et à la recherche d’une inaccessible perfection, qui fait partie de ce qui tourmente tout Scorpion.

Un homme éminemment sympathique

Cela ne l’empêche pas de posséder une belle capacité au don de soi, à la compassion, à être là pour ceux qui ont mal : c’est une autre composante de sa personnalité. Le téléspectateur, derrière son écran, ne peut qu’être sensible à tout l’amour que Jean-Luc Reichmann a en réserve, mais cela cache probablement la souffrance d’un petit garçon qui s’est senti mal aimé, ou en tout cas pas assez pour étancher sa soif d’amour.



Néanmoins, ce qui est au premier plan, c’est l’aspect éminemment sympathique que nous présente son ascendant Sagittaire : quelqu’un de très convivial et qui sait plaire à toutes les catégories de la population car il a des tonnes d’humour, alors que son côté comédien, bateleur, emporte le spectateur dans un univers aussi ludique que déjanté.

Jean-Luc Reichmann déteste être normal

Un aspect de sa personnalité qui lui vient du Scorpion : Jean-Luc Reichmann ne fait jamais rien comme tout le monde, non pas qu’il veuille à tout prix être remarqué (quoique, quand on fait de la télé…) mais contrairement à certains, il déteste être quelqu’un de normal.



Être normal et faire quelque chose de normal pour un Scorpion, ce n’est pas vivre. Il a besoin d’intensité dans tout ce qu’il fait, de ressentir des émotions fortes et tout le reste lui paraît sans intérêt, voire mièvre. Et il doit redouter le jour où il ne fera plus de télé.





Toutes les semaines, Christine Haas dresse le "portrait astro" d'une personnalité qui fait l'actualité.

Retrouvez également votre "portrait astro".