publié le 24/06/2017 à 14:00

Anne-Sophie Lapix va présenter le 20 Heures de France 2 à la rentrée prochaine. Cette journaliste appréciée du grand public, réputée pour ses techniques d'interview, remplacera David Pujadas après 16 ans de présentation. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette journaliste.



Née le 29 avril, Anne-Sophie Lapix est taureau ascendant cancer. Son signe, qui est solaire, apprécie avant tout sa tranquillité, son confort, il ne faut pas le pousser, il ne faut pas le contraindre. Bref, il faut le laisser en paix et surtout lui donner du temps. Il en a besoin pour digérer les situations et s’y installer, c’est une constante pour tous les membres du signe.

Le Cancer, son ascendant, est très attaché à la notion de famille, il tente toujours d’en construire une partout il passe. D’ailleurs, en ce qui concerne Anne-Sophie on a bien senti dans C à Vous qu’elle était dans son élément, dans une ambiance familiale qu’elle avait su créer avec beaucoup de gentillesse et d’empathie.

Anne-Sophie Lapix est obstinée

Saura-t-elle faire la même chose avec la rédaction de France 2 ? On s’en doute, cela va certainement être un peu plus compliqué que dans son talk show composé de chroniqueurs amis ! Là où elle va, elle n’aura pas que des amis ! Mais Anne-Sophie Lapix est une dure à cuire.



En tout cas, si on lui en laisse la possibilité, la nouvelle présentatrice du 20 Heures possède les qualités nécessaires pour tenir son journal d’une main de maître. Le Taureau est toujours très doux en apparence, mais il dispose d’une détermination et une inflexibilité qui font qu’on se heurte parfois à un mur avec lui. Mais il peut aussi s’en prendre (des murs) à cause de son obstination et là, les murs seront éventuellement sa hiérarchie voire des collègues et si elle ne fait pas preuve d’une certaine souplesse, il risque d’y avoir une ambiance conflictuelle.

Déstabilisée si elle n'est pas en confiance

Néanmoins, avec trois planètes en Gémeaux, Anne-Sophie Lapix est très maligne et même plus : elle a la tête bien faite et peut affronter n’importe quelle situation. En effet, il ne faut pas se leurrer, avec Jupiter qui arrive en Scorpion à la rentrée, elle sera en butte à toutes les envies et toutes les jalousies, toutes les peaux de banane mais elle le sait certainement et elle a prévu de faire une chose que tout le monde ne sait pas faire : se doter d’une solide armure.



Il va falloir qu’elle soit en acier trempé, cette armure, car les menaces viendront de partout et si un Taureau n’est pas en confiance, cela peut beaucoup le déstabiliser. Néanmoins, née peu après une pleine Lune, Anne-Sophie Lapix est d’une étonnante lucidité, cela va l’aider à parer les coups. Elle ne se raconte pas d’histoires ; c’est à vous qu’elle va en raconter tous les soirs à 20 heures sur France 2 à partir de la rentrée.





