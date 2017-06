publié le 10/06/2017 à 14:30

Arrivé contre toute attente à la tête de la première puissance mondiale, Donald Trump est devenu le quarante-cinquième président des États-Unis le 20 janvier 2017. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cet homme d'État imprévisible et impulsif, très différent de ses prédécesseurs.



Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York, aux États-Unis. Il est Gémeaux ascendant Vierge. C’est une évidence, Donald Trump est dans l’action, pas dans la réflexion et encore moins dans le sentiment. S’il avait de la sensibilité au départ, comme l’indique une tendre et romantique Vénus en Cancer, son passage dans une école militaire alors qu’il n’était encore qu’un adolescent lui a appris qu’il fallait dominer, se dominer et non se laisser dominer (par les sentiments, les émotions et tout ce qui peut fausser le jugement).

Un militaire dans l'âme

Il s’est donc presque totalement refermé dans son monde émotionnel et il se trouve que l’adolescence est la période qui marque toute la vie quand on est un vrai Gémeaux. Donald Trump est donc aujourd’hui encore cet adolescent insoumis et qui a appris à soumettre les autres.



En outre, comme l’indique la présence de Mars en conjonction avec son ascendant, le président américain est, au fond, resté militaire dans l’âme. Tout doit marcher à la baguette, c’est la seule manière pour lui de canaliser son énergie et d’être en relation avec les autres. Et encore, cela ne suffit pas toujours. Même si les années ont un peu érodé son impatience, elles n’ont pas diminué sa force vitale ni son besoin de tout diriger et de tout contrôler.

Un besoin de communiquer

Néanmoins, il a aussi, en tant que Gémeaux, un grand besoin de communiquer ; pour preuve la quantité de tweet qu’il envoie dès potron-minet. C’est pratique, il n’a pas à exprimer de sentiments, juste des faits. En outre, le Gémeaux a un problème souvent difficile à surmonter : il manque de concentration et a tendance à se disperser tous azimuts.



Il commence des choses, entreprend des actions qu’il ne mène pas toujours à leur terme. Aussi le tweet est-il un formidable outil pour Donald Trump, il n’a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures pour écrire 140 caractères. Et il les oublie aussi vite qu’il les a envoyés.

Un président persuadé d'avoir raison

Né pile au moment d’une pleine Lune, Donald Trump pense être d’une totale objectivité, il en est persuadé, il en mettrait sa main à au feu, c’est lui qui a raison contre le monde entier… mais il n’y a rien de mieux que les certitudes pour vous mener sur des voies de garage. Or, la vie n’arrête pas de lui poser des limites en ce moment étant donné que sa pleine Lune natale est affectée par Saturne. Normalement, cette configuration devrait l’inciter à lever le pied, à faire preuve d’un peu plus d’humilité, ou alors le monde extérieur se chargera de l’y contraindre.



Toutes les semaines, Christine Haas dresse le "portrait astro" d'une personnalité qui fait l'actualité.

Retrouvez également votre "portrait astro".