publié le 09/06/2017 à 16:59

À Banja Luka, une ville de Bosnie-Herzégovine, l'artiste Stevo Selak a créé une statue à l'effigie de Melania Trump, la femme du président des États-Unis. Et le résultat est pour le moins surprenant.



L'artiste a imaginé Melania Trump portant une robe bustier blanche et les cheveux détachés. La statue trône dans le jardin privé du sculpteur, à côté de celle de son mari Donald Trump et du président russe Vladimir Poutine. Mais l'oeuvre ne met pas du tout à son avantage la première dame américaine.

Pour Stevo Selak, qui s'est expliqué au Daily Mail, la statue de l'épouse du président américaine est pourtant un chef d'oeuvre du genre. "C'était un grand défi pour moi. J'ai même consulté des coiffeurs pour qu'ils m'aident à reproduire sa coiffure". Il ajoute : "Il était plus difficile de créer une statue de Melania que de Donald ou d'autres hommes car les femmes ont plus de courbes".



La dame de plâtre disproportionnée et aux formes douteuses n'a pas laissé les internautes indifférents. Sur Twitter, le ton est moqueur : "Melania Trump a eu une statue qui ne lui ressemble en rien", estime l'un. Plus narquois encore, un autre tente une blague : "Le type qui a réalisé la statue de Melania Trump a probablement séché tous les cours d'arts plastiques à l'école".

Melania Trump: Move over Ronaldo, the First Lady's newly erected statue is JUST as bad pic.twitter.com/xcxKzjTk3S — I.N.K.Y (@inkybinkybaby) 6 juin 2017

le type qui a réalisé la statue de Melania Trump a probablement séché TOUS les cours d'arts plastiques à l'école pic.twitter.com/VejYVgLxME — Spikette (@LittleSpikette) 8 juin 2017