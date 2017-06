publié le 02/06/2017 à 11:07

Ariana Grande peut compter sur la solidarité de ses fans. Malgré l'attentat à Manchester, qui a fait 22 morts et 116 blessés le 22 mai dernier, la jeune chanteuse ne s'est pas laissée abattre. Elle a décidé d'organiser One Love Manchester, un concert caritatif en hommage aux victimes et à leurs familles.



Les 45.000 places mises en vente pour ce concert exceptionnel ont toutes été épuisées en seulement six minutes, les personnes ayant assisté au show du 22 mai pourront eux s'y rendre gratuitement. Cette vente devrait rapporter plus de 2 millions de dollars pour le fond d'urgence mis en place après le drame en solidarité aux familles des victimes de l'attaque suicide.

Le spectacle aura lieu au stade de cricket d'Emirates Old Trafford. Les chanceux qui ont réussi à obtenir leurs places pour ce spectacle exceptionnel pourront admirer de grands noms de la musique actuelle, comme Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrel Williams ou encore Usher.