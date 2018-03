publié le 29/11/2016 à 15:21

Après Londres, New-York ou encore Sydney, les célébrités de cire de Madame Tussauds s'installent en Turquie. Ce nouveau musée entièrement dédié aux répliques de cire a ouvert ses portes au cœur de la mégapole turque, Istanbul.



Un endroit insolite où l'on peut rencontrer les personnalités locales telles que l'écrivain Yasar Kemal, le joueur de football Arda Turan ou encore des stars hollywoodiennes. "Nous avons créé un mélange susceptible d'attirer des visiteurs étrangers et locaux", résume Aydan Alboga Uslu, directrice marketing à Merlin Entertainments, le groupe qui détient les musées Madame Tussauds.

Les touristes et les Turques peuvent ainsi se prendre en photo avec Angelina Jolie, Mickaël Jackson ou encore Leonardo DiCaprio. Les sportifs internationaux comme Usain Bolt et Raphael Nadal et les artistes comme Léonard de Vinci et Mozart sont aussi de la partie.

L'objectif de cette nouvelle attraction est d'attirer, à nouveau, les touristes qui ont fui la capitale après la vague d'attentats liés à la rébellion séparatiste kurde mais aussi au groupe État Islamique. En mars dernier, quatre touristes avaient été tués et 36 personnes blessées dans un attentat-suicide sur l'avenue Istikal, non loin du lieu où se trouve aujourd'hui le nouveau musée de cire.