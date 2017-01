France 2 pourrait remplacer le talk-show de fin d'après-midi animé par Thomas Thouroude, par un jeu télévisé animé par Olivier Minne et Sidonie Bonnec.

"Actuality" avait démarré à la rentrée 2016

par Morgane Giuliani publié le 26/01/2017 à 18:31

AcTualiTy ne fera plus l'actualité ? Le talk-show culturel et de société de France 2, diffusé en fin d'après-midi depuis la rentrée 2016, pourrait bientôt s'arrêter. Celui-ci faisait partie d'un ensemble de 4 nouveaux programmes conçus pour le pré-access prime-time, C'est le site Puremedias qui l'annonce. L'émission animée par Thomas Thouroude ne serait donc pas prolongée jusqu'à la fin de la saison.



"Malgré les ajustements apportés au programme, la stagnation de ses audiences a visiblement convaincu Caroline Got, la patronne de France 2, de déprogrammer l'émission produite par Elephant", précise le site. Selon nos informations, Olivier Minne doit récupérer cette case compliquée autour de 18 heures, accompagné de Sidonie Bonnec, co-animatrice de La Curiosité est un vilain défaut sur RTL. L'animateur de Fort Boyard rentre des États-Unis en fin de semaine. Leur nouvelle émission est intitulée Tout le monde a son mot à dire. Le concept : deux candidats, entourés de deux humoristes, s'affrontent autour de jeux de mots.



AcTualiTy se retrouverait donc déprogrammé à peine une semaine après Amanda, autre talk-show lancé à la rentrée, lui centré sur des interviews d'invités en plateau.