Isabelle Morini-Bosc : "'Folle Amanda' n'est pas un échec cuisant pour TF1"

ÉDITO - La journaliste revient sur la diffusion samedi soir de la pièce "Folle Amanda" avec Michèle Bernier.

Arielle Dombasle et Michèle Bernier dans "Folle Amanda"

par Isabelle Morini-Bosc publié le 23/01/2017 à 20:11

Comme aurait dit le sage, les coïncidences c'est ce qu'il y a de plus prévisible dans la vie. Un détail a justement retenu mon attention, qui ne mérite pas qu'on en fasse une dépêche AFP, mais qui mérite tout de même d'être relevé. Il concerne les programmes du week-end écoulé, avec une certaine Amanda. Deux Amanda, plutôt : celle qui est arrivée, celle qui est partie. Coïncidence, vous dis-je ! La première, c'est la Folle Amanda (alias Michèle Bernier) qui débarque à 20h55 sur TF1 samedi dans la pièce de 1974 du même nom. La seconde, c'est la fofolle Amanda, alias Amanda Scott, l'animatrice présente depuis septembre chaque après-midi sur France 2.



Si aucune rencontre n'est possible entre les deux, elles doivent en revanche rencontrer leur public. Ce qui est désormais impossible pour la "fofolle Amanda". France 2 ayant, en effet, arrêté vendredi soir la diffusion de sa quotidienne en lui conservant à elle, selon la formule consacrée, toute sa confiance. Pas sûr en revanche que TF1 fasse, en fin de compte, encore confiance au genre théâtral. Folle Amanda ayant finalement, elle aussi, fédéré moins d'amateurs de comédies que prévu. Est-ce un échec cuisant ? Mais non. Qu'une pièce soit suivie un samedi soir par quasiment 3.3 millions de personnes "de tous âges et de tous sexes", c'est inespéré pour le théâtre.



D'autant que la plupart des séries américaines sont actuellement "à peine plus rassembleuses". Comme à la douane, y a-t-il autre chose à déclarer, à préciser sur le sujet ? Oui. On peut féliciter les chaines d'avoir osé. D'abord TF1 qui a tout de suite accepté ce projet d'anniversaire des 50 ans d'Au théâtre ce soir, une émission créée en 1966 et arrêtée en 1986, après 20 ans "de bons et loyaux sévices". On connait l'histoire : à la suite d'une grève privant la télé de programmes, le patron Pierre Sabbagh décide de retransmettre une pièce avec Bourvil (La Bonne planque) enregistrée peu avant.

L'impact est tel que la direction va désormais faire de nombreuses scènes... de théâtre ! Que la chaîne ait immédiatement "validé" la soirée hommage vivant, c'est bien. Vraiment bien. Que les téléspectateurs se soient, eux, ensuite, éparpillés sur plusieurs chaînes, ce n'est la faute de personne, et surtout pas celle du formidable producteur Philippe Thuiller. À y bien réfléchir, c'est peut-être un peu celle de Pierre Arditi, gagnant de Médiamétrie ce soir-là, et forcément ravi du bon tour joué à France 3, qui le prive du Sang de la vigne en arrêtant cette fiction pourtant, donc, arrivée en tête pour sa dernière.



Avec le bon résultat de ce pied-de-vigne, il peut faire un pied de nez à la chaîne. Pour qui il va pourtant encore tourner d'ici peu. Mais laissons-là Pierre Arditi pour revenir à notre Amanda sur France 2, remplacée dès aujourd'hui par Élodie Gossuin (Un chef à l'oreille). Ses 55 minutes étaient-elles nulles ? Non. Mais vu qu'elles étaient obligatoirement centrées sur l'humeur et l'humour, le bon ton était plus compliqué à trouver et à conserver.



Le fait que Amanda ait été de surcroît la moins identifiée de tous les maillons d'une guirlande de talk-shows, n'a pas aidé non plus. Le service public était-il toujours au service du public ? C'est la question que se posait précisément le public face à des animateurs qui en ont un peu fait les frais ! Surtout Amanda, engagée pour plaire à des jeunes absents à cette heure-là. Voilà donc comment, sans avoir démérité, les deux Amanda se sont retrouvées... à l'amende.