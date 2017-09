publié le 18/09/2017 à 12:28

Dans Tout l'argent du monde, Ridley Scott (Gladiator, Alien, Blade Runner) reprend une histoire vraie, celle de l'homme le plus riche du monde, Jean Paul Getty, qui a refusé de payer la rançon exigée par les ravisseurs de son petit-fils pour la libération de ce dernier.



Grimé et vieilli dernière des heures de maquillage et quelques effets de post-production, Kevin Spacey est le vieil avare qui ne tient absolument pas à abdiquer une partie de sa fortune malgré la pression médiatique et familiale.

Gail (Michelle Williams), la mère de Paul, le petit-fils Getty, va devoir se battre pour obtenir la libération de son fils. Dans la bande-annonce, elle semble affronter deux ennemis. Les ravisseurs tout d'abord, dont le chef est incarné par notre Romain Duris national qui prend un accent sud-américain pour l'occasion. Deuxième front : le patriarche Jean Paul Getty, qui ne se présente pas comme le plus souple des alliés dans l'affaire. Elle aura un allié dans la bataille : Fletcher Chace (Mark Wahlberg), le responsable de la sécurité du magnat du pétrole.



Tout l'argent du monde est attendu dans les salles obscures le 27 décembre en France.