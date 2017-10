publié le 28/10/2017 à 12:51

Comment se débarrasser d'un homme en pleine rue qui tente lourdement d'obtenir un numéro de téléphone ? Alors que le débat sur le harcèlement et les agressions sexuelles ne cesse de faire la Une des médias ces dernières semaines, un numéro de téléphone vient de voir le jour afin de venir en aide aux jeunes femmes "mal à l'aise".



Le 0644649021 pourrait en effet sortir de nombreuses personnes de cette situation. Cette solution, trouvée par le site américain The Mary Sue, a été développée par Clara Gonzales, militante féministe, et Elliot Lepers, militant et entrepreneur, en France.

Contactée par Franceinfo, Clara Gonzales évoque une solution simple pour ce débarrasser d'un "mec relou". "Si on est dans la rue, dans un bar et qu'il y a un mec relou, pas dangereux mais qui est quand même insistant, et qu'on n'a pas envie de rentrer dans des explications sur le consentement, l'idée c'est qu'on lui donne ce numéro pour s'en débarrasser", explique-t-elle. Et de préciser à Madmoizelle : "De cette façon, ce n’est pas à la nana qui a subi le harcèlement d’expliquer en quoi le comportement du mec était lourd. C’est une forme de pédagogie collective".

On a créé un 06 à donner aux relous trop insistants pour s’en débarrasser ! Bravo @TheMarySue pour l’idée pic.twitter.com/BMJPK6MPDU — Clara Gonzales (@Claranote) 27 octobre 2017

Si elle envoie un message à ce numéro, la personne trop insistante en question recevra alors, une heure plus tard, "une gentille mise à jour sur le consentement". Le message ? "Bonjour ! Si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise. Avec vous, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Ce n'est pas très compliqué : si une femme dit 'non', inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci".



Près de 2.500 messages envoyés

Et ce numéro de téléphone a très rapidement été plébiscité. En moins de 24 heures, près de 2.500 messages ont été envoyés à des personnes jugées insistantes, selon les chiffres dévoilés par LCI, qui précise cependant qu'il est "très difficile de faire la différence entre une véritable situation de harcèlement et un simple test dû à la médiatisation du numéro".



Une chose est sûre, l'accueil est positif pour ce "faux" numéro. "Quand on lance des actions féministes, on est critiqué mais ici je suis positivement surprise, ça fait réagir très positivement les gens", assure Clara Gonzales sur Franceinfo.