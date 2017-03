Une cure détox est-elle réellement bénéfique pour la santé ?

publié le 27/03/2017 à 07:00

Difficile d'avoir une hygiène de vie irréprochable (alcool, tabac, graisse, sucre...). Aussi, pour dépolluer son corps de certaines mauvaises habitudes, il en est qui choisissent de faire des cures détox, qui ont le vent en poupe ces dernières années. alimentation saine et naturelle, eau, tisanes, jus, sont au programme des quelques jours cette art de vivre qui favoriserait bien-être, équilibre et énergie. Est-ce vraiment efficace et sans danger ? Qui peut faire une cure détox ? Comment ça marche ?

Invités

Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne-nutritionniste, spécialisée en micronutrition et créatrice du site cuisine3s.fr

Livre : "L‘alimentation santé j’ai choisi !" (SOLAR)

L'alimentation - santé, j'ai choisi ! (Solar)

Anne Ghesquière, fondatrice du magazine "FemininBio" et auteur,

Livre : "Happy détox" (Eyrolles)

Happy détox (Eyrolles)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).