REPLAY - Au programme, des astuces pour mieux éclairer son intérieur et les bons réflexes si vous cherchez des objets en ivoire dans les brocantes.

> Maison Jardin Cuisine Brocante du 21 janvier 2017

par La rédaction numérique de RTL publié le 21/01/2017 à 10:18

Maison : les règles pour un bon éclairage à la maison

Pour un éclairage efficace dans la cuisine, on préconise une lumière au-dessus des zones de travail : évier, cuisson et plan de travail. Un éclairage central avec une lumière plutôt chaude et pourquoi pas une lampe de chevet posée sur une étagère pour un éclairage tout doux, si vous venez juste vous faire chauffer une tisane ou si la cuisine est ouverte sur le salon, histoire qu’on n’ait pas l’impression d’un trou noir au fond du loft.



La règle, c’est vraiment de multiplier les sources lumineuses : éclairage au plafond avec une ampoule de puissance moyenne, qui sert d’éclairage à la pièce, puis des appliques murales articulées pour lire dans le salon ou en tête de lit dans la chambre et des lampes d’appoint pour le coté confortable et chaleureux. Comme une lampe en papier de la boutique Dans sa tête. C'est un papier à la fois solide et qui offre une transparence à la lumière. Plus de 30.000 trous en moyenne pour un dessin, c’est presque de la dentelle, les plus petits trous peuvent mesurer moins de 0,15mn. C’est une technique qui est utilisée dans l’aéronautique et dans la maroquinerie de luxe.

Crédit : Dans sa tête Lampe Scarabe´e d'Or de Dans sa tête

Brocante : chiner des objets en ivoire

Depuis le 17 août dernier, il est interdit de vendre ou d’acheter des objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphant et de rhinocéros. Parce que la demande d’ivoire pousse ces magnifiques animaux au bord de l'extinction. Il y a des dérogations pour les objets travaillés, dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 1975. Cette date est très stricte, et en tant qu’acheteur vous DEVEZ demander au vendeur un certificat l’autorisant à vendre ces objets ainsi qu’un certificat d’ancienneté. Sans cette documentation, vous vous exposez à la confiscation de l’objet par les douanes, ainsi qu’à une amende de deux fois sa valeur.



Il faut savoir que les XVIIe et XVIIIe siècles sont une apogée pour l’ivoirerie française (c’est l’arrivée de la porcelaine qui la détrônera). Durant cette époque, de très nombreux objets du quotidien sont sculptés : des tabatières, des boîtes à cure-dents ou des boîtes ornées de miniatures. Cette tradition a duré jusqu’au XXe siècle et on peut encore chiner en brocante des bougeoirs en ivoire par exemple, du milieu du XIXe aux alentours de 200 euros, des couteaux à dessert Louis XIV du XXe siècle dont les manches sont en ivoire pour moins de 300 euros, ou encore des pommeaux de cannes et d’ombrelles de la première moitié du XXe siècle pour 150 à 500 euros.

Cuisine : des citrons confits en bocaux

Si vous trouvez au marché, ce week-end de jolis petits citrons, bio, non traités, évidemment, vous en prenez un kilo. Encore mieux, les petits citrons-bergamote, qui sont plus doux, moins acides. Vous allez les couper en quatre dans leur hauteur, mais pas jusqu’au bout, les quartiers doivent rester attachés. Vous écartez un peu les quartiers, vous mettez là-dedans une cuillère à soupe de gros sel gris, vous tassez bien, vous faites ça pour chaque citron, puis vous les mettez bien serrés dans un bocal.



Vous couvrez d’eau (vous la faites bouillir puis vous la laissez tiédir), vous rajoutez du gros sel, il en faut à peu près 100 grammes pour un kilo de citron, et vous laissez cela au frais pendant un mois, en vérifiant qu’il y a toujours de l’eau à niveau, sinon vous pouvez compléter avec du jus de citron. Vous pouvez aussi ajouter dans la saumure des graines de coriandre, une gousse d’ail, une feuille de laurier.





Quelques astuces de cuisine en plus. Vous pouvez ajouter dans le plat du poulet rôti, dans le jus, une demi-heure avant la fin de la cuisson, l’écorce de deux citrons confits taillés en tout petits dés. Même chose avec du poisson : l’écorce du citron en tout petits dés, mélangés par exemple à un tartare de saumon. Ou alors avec de la lotte : vous allez la piquer de bouts d’écorce, comme vous faites peut-être avec vos gousses d’ail et votre gigot.

Jardin : l'oranger des Osages

Entre la France et cette fausse orange d’Amérique, il y a une longue histoire qui commence au XVIIIe siècle, quand la Louisiane appartenait à la France, avant que Napoléon ait eu la bête idée de la brader aux États-Unis.

Dans cette belle Louisiane, il y avait des Indiens, de la tribu des Osages et des colons français. Des colons qui sont tombés en amour devant cet arbre vénéré par ces indiens Osages, couverts de fruits extraordinaires.

Crédit : Thierry Denis L'oranger des Osages

Son bois est imputrescible. Parfait pour faire des piquets. Mieux, ces branches couvertes d’épines clôturaient les vaches à une époque où le fil barbelé n’existait pas ! L’oranger des Osages appartient à la famille du mûrier. Le mûrier que mangent les vers à soie. Et au XIXe siècle, en France, la soierie, c’est une priorité nationale !



Hélas, aujourd’hui cet arbre magnifique n’est plus guère cultivé que dans les grands parcs. A Orange, dans le midi, au Parc de Vincennes et aux Buttes Chaumont, à Paris. Mais, les jeunes plants de cet arbre à arcs sont proposés à 18 euros par l’arboretum des Adeline.