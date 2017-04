publié le 02/04/2017 à 11:08

Maison : les Journées Européennes des métiers d’Art

Ce week-end, ce sont les journées Européennes des métiers d'art. Allez vite sur le site repérer les ébénistes, tisserands, céramistes, couteliers et même des designers qui ouvrent leurs ateliers, quasiment 6 000 en France. Il y en aura forcément un proche de chez vous, et vous pourrez même rencontrer des designers qui conçoivent l’objet qui sera ensuite réalisé grâce au savoir-faire d’un artisan.



Aujourd'hui, on vous fait découvrir une jeune designer de 29 ans, Pauline Androlus, qui a mis au point une gamme d’art de la table pour les déficients visuels : Les Yeux derrière la tête. Pauline a observé les problématiques des personnes souffrant de troubles prononcés de la vue. Elle a donc dessiné une assiette en porcelaine, raffinée, qui n’est pas creuse mais elle a un rebord qui permet d’éviter que les aliments ne s’échappent.

Pauline Androlus a imaginé des plats pour les déficients visuels Crédits : Pauline Androlus | Date : 30/03/2017 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Pauline Androlus a imaginé des plats pour les déficients visuels Crédits : Pauline Androlus | Date : L'assiette se divise en 3 parties Crédits : Pauline Androlus | Date : Un plat de Pauline Androlus Crédits : Pauline Androlus | Date : 1 / 1 < > +

L'assiette se divise en 3 parties définies par des motifs en relief, tous différents par leur taille et leur forme. Une partie avec des tout petits picots pour les condiments, une autre avec des rectangles pour la viande et une partie lisse pour les légumes. C’est le bruit que font les couverts sur l’assiette qui vous indiquera dans quelle partie vous êtes en train de vous servir.

Il y a aussi un set de table avec une broderie en relief pour mettre plus facilement le couvert avec emplacement pour l’assiette, les couverts, le pain, une planche à découper, des rangements doseurs, tout cela est ravissant. Un joli service aussi bien pour les personnes aveugles que les personnes vieillissantes dont la vue a énormément baissé.



Il est possible d'aller là voir ce dimanche 2 avril jusqu'à 19 heures dans son atelier au 30 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris.

Brocante : acheter et prendre soin de son fauteuil club

Ces vieux fauteuils et canapés en cuir sont parfois en assez mauvais état dans les brocantes mais il permettent de faire de bonnes affaires. Il faut quand même compter de 500 à 1500 euros pour un fauteuil en bon état. Par exemple, on peut trouver une pièce des années 50 bien conservée pour 800 euros. Enfin, si votre budget est plus modeste, les fauteuils en état moyen se négocient de 250 à 450 euros. C’est pour ce genre de produits qu’il va vous falloir mettre la main à la pâte pour leur redonner leur lustre d’antan.



Il existe énormément de recettes de grand-mère en ce qui concerne le soin et la restauration du cuir. Il faut mélanger dans un vaporisateur une demi tasse de vinaigre blanc distillé et 3 cuillères à café d’huile d’olive. Vaporisez le mélange directement sur le cuir usé ET sur un chiffon et caressez doucement la zone concernée. Enfin, essuyez le surplus d’huile avec un chiffon sec.



Pour les tâches d'alcool : imprégnez un chiffon de quelques gouttes de vinaigre blanc et de lait démaquillant et tapotez légèrement la tâche. Passez ensuite un linge humide puis nourrissez le cuir en appliquant un peu de crème pour le visage avec une boule de coton.Pour les tâches de café c’est pareil mais remplacez le vinaigre par de l’alcool à 70°. Bonne nouvelle, ça marche aussi pour les taches colorées de vêtements qui ont déteint et pour les traces de stylo-bille. Gardez tout de même à l’esprit que sur certains cuirs ces recettes peuvent provoquer l’inverse de l’effet escompté, alors faites toujours un test sur une partie moins exposée de votre fauteuil.

Cuisine : une salade de poulpes aux pommes de terre confites

Vous allez trancher des rondelles de belle de Fontenay, par exemple, sur une épaisseur de 1,5 cm, et vous allez délicatement les confire dans une vaste poêle remplie d’huile d’olive, à feu très doux, pendant environ 1h30, avec un brin de thym, une gousse d’ail, et ce que vous trouvez. Vous les laissez simplement tiédir.



Et là, on va attaquer le poulpe : au marché, vous mettez la main sur deux ou trois beaux tentacules, déjà cuits, ça existe, vous les taillez en biseau, des rondelles d’un à deux centimètres, et vous allez bien violemment les poêler pour les griller, un trait de vinaigre d’estragon pour déglacer, et youpi, on y est presque !



On se prépare un petit condiment et on arrête là : olives vertes Lucques, orange sanguine, câpres, finement hâchés. Pour le dressage, rondelles de pommes de terre sur le fond de l’assiettes, rondelles de poulpe dessus, condiment ici et là, et pour finir, un petit hachis de salades, trévise et roquette, en chiffonnade, pour apporter de la fraîcheur et c'est prêt.

Jardin : comment faire pousser un amandier dans son jardin ?

Un amandier en fleurs Crédit : Thierry Denis

L'amandier est l'arbre du Midi par excellence, celui de la Corse, des vallées douces des Alpes de Haute Provence. Mais l'amandier n’est pas frileux : il peut geler à pierre fendre, il tiendra. En revanche, hélas, ses fleurs sont hyper sensibles aux gelées de printemps. Or, l’amandier fleurit souvent dès janvier-février. En plein hiver en fait et là quand on ne jardine pas dans le Midi, cela se passe mal.



Thierry Denis a donc suivi les conseils de Pierre Adrien, qui tient le très beau stand des Jardineries Truffaut, lors de l’exposition de plantes du Château de Chantilly. Il y a donc un amandier miracle pour les pays froids : il s’appelle amandier Garden Prince, prince du jardin.II est auto fertile, pas besoin donc de planter deux amandiers pour avoir des fruits, un seul suffit. Ensuite, ses fleurs ne sont pas blanches mais rose doux. Et gros avantage il est nain et peut être cultivé en pot.



L’Amandier Garden Prince se trouve dans les jardineries Truffaut, entre 30 et 50 euros en fonction de la taille du sujet