Comment bien organiser ses tiroirs dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 12/02/2017 à 11:03

Maison : organiser ses tiroirs

Si on est un bon bricoleur, on peut fabriquer des séparateurs de tiroirs avec des tasseaux dans lesquels il faudra faire des encoches et des rainures. On peut sinon faire la même chose avec des boîtes à chaussures et des pots de yaourts. Il faut coller entre elles plusieurs boîtes à chaussures en carton puis les poser dans le tiroir et à chaque boîte son rangement : une boîte pour les chaussettes, une boîte pour les collants.



Si les boîtes à chaussures sont trop hautes dans votre tiroir, vous les découpez avec un cutter. Rien de compliqué. Il faut vraiment réunir les boîtes entre elles, pour qu’elles ne se baladent pas quand on ouvre le tiroir. Avec un gros scotch, celui qu’on utilise pour les déménagements, que vous collez sur le devant et l’arrière des boîtes. Évidemment, nos boîtes doivent être recouvertes de tissu, faut que ce soit joli.

On colle les pots de yaourt les uns à côté des autres. Les pots doivent être en plastique, pas en verre, et on vient ranger ses chaussettes, ou sinon, on s'occupe du tiroir de la salle de bain pour ranger nos barrettes, nos rouges à lèvres. Pour que tout soit bien compartimenté.

Brocante : chiner les arts divinatoires

Dans les arts divinatoires, on trouve de tout. Durant le XIXe et le début du XXe siècles, les dames de la bonne société trompaient leur ennui grâce à toutes sortes de jeux et de pratiques de prédictions. On fait tourner les tables, on lit l’avenir dans les boules de cristal, dans les tâches d’encre ou dans les lignes de la main. Des cartes postales, des affiches et des marques de biscuits vous proposent de tout savoir sur votre signe zodiacal et votre horoscope. Mais le must, c’est la photographie spectrale, inventée, en 1860 et qui permet de voir apparaître le cher disparu enveloppé de son linceul ! Spectaculaire ! Une belle photo spectrale coûte en général une cinquantaine d’euros.



Meilleur marché : les cartes à piquer. Vous fermez les yeux, vous prenez une épingle et vous piquez au hasard la carte qui vous dévoile ainsi votre avenir grâce à des phrases pleines de belles promesses pour 3 euros la carte. Et puis, il y a toutes sortes d’affiches représentant les horoscopes, ceux des poilus par exemple. Là, comptez au moins 150 euros l’affiche. Sinon vous pouvez aussi chiner une édition du jeu de la fameuse Sybille chez Grimaud, vaut une trentaine d’euros.



Il y a enfin de nombreux livres souvent très étonnants et bien illustrés qui ont été écrits par de célèbres voyants, comme Luce Vidi : c’est lui qui, après la Première Guerre mondiale, lance l’encromancie, qui consiste à lire l’avenir dans les tâches d’encre. Pour une dizaine d’euros on trouve assez facilement l’édition de 1936 : Les tâches d’encre : symbolisme et interprétation.

Cuisine : des Saint-Jacques au panais

On commence avec les panais, pelés, coupés en deux dans leur hauteur, puis de nouveau en deux ou en trois pour en faire des tronçons d’une douzaine de centimètres de longueur, ça dépend de leur calibre. Évidemment, ces tronçons, vous allez juste les saler, et commencer à les marquer un peu à la poêle, à l’huile d’olive, pour les faire un peu colorer. Puis vous les transférez au four, 180° pour une bonne vingtaine de minutes, pour finir de les cuire et de les confire : s’ils noircissent un peu, pas d’inquiétude, comme le panais est un poil sucré, il va littéralement caraméliser.



Les Saint-Jacques, vous les cuisez 2 minutes aller-retour dans un beurre presque noisette. Donc, au tout dernier moment, vous récupérez vos tronçons de panais, vous les enrobez dans un copeau de beurre demi-sel, un coup de poivre blanc, sans oublier une fine petite râpée de fève tonka. Et vous allez les laisser tels quels, reposer, jusqu’au moment de dresser vos assiettes : les Saint-Jacques, donc, cuites comme il faut, quelques gouttes de leur beurre de cuisson sur les tronçons de panais rôtis. Et pour terminer, vous allez simplement venir râper un zeste d’orange sanguine pour compléter le plat : c’est un complément de couleur, évidemment, mais surtout de vivacité, pour venir tonifier la rondeur des panais et la délicate sucrosité de la Saint-Jacques.

Jardin : découvrez le melon poire du Pérou

Ces melons poire sont appréciés en Amérique du Sud, il n’y a pas de raison qu’ils ne soient pas aussi bons dans le Morvan. Pour les cultiver, Thierry Denis propose des pieds déjà feuillés. Les nœuds des tiges du bas sont renflés. Comme s’ils étaient prêts à faire des racines. Si on avait pris des boutures en septembre l’an dernier, elles auraient peut-être repris dans la foulée et j’aurais maintenant de jolis pieds au chaud dans la maison. Ses tiges sont bien vivantes, on peut tenter de les bouturer maintenant même si ce n’est peut-être pas la saison. Qui ne risque rien n’a rien.



Hortiflor Bureau

9 Bis Chemin de l'Aiglerie, 49170 Savennières

Téléphone : 02 41 72 21 67