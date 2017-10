publié le 17/10/2017 à 19:39

Testée lors des six derniers mois, la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update est officiellement lancée ce mardi 17 octobre. Comme pour la Creators Update au mois d'avril, le déploiement va s'effectuer progressivement. Sa disponibilité peut varier en fonction de la localisation et de la configuration des appareils. Lorsqu'elle sera prête à être installée, la mise à jour s'affichera dans le Windows Update.



Six mois après la Creators Update, cette mise à jour vise à affirmer davantage l'identité visuelle de l'interface et apporte de nouvelles fonctionnalités dans la communication, le montage vidéo et la gestion de l'espace de stockage. Elle sonne aussi le coup d'envoi de l'offensive de Microsoft dans la réalité mixte.



La réalité mixte sur les rails

Cette technologie est la réponse de Microsoft à la réalité virtuelle. Au croisement de la VR et de la réalité augmentée, elle a d'abord été portée par le casque Hololens, vendu à partir de 3.000 euros et réservé aux entreprises. Pour favoriser l'adoption de la réalité mixte, Microsoft a noué des partenariats avec des constructeurs comme Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung pour proposer des casques plus abordables (environ 500 euros) et pensés pour le loisir. Les premiers modèles sont proposés sur le site de Microsoft depuis mardi.

Avec la Fall Creators Update, il est possible de profiter de la réalité mixte depuis son PC et d'interagir avec des objets en 3D. Un utilitaire détermine si votre machine est assez puissante pour l'utiliser. La plupart des PC modernes peuvent exécuter les applications de base. Les applications, les jeux et les hologrammes sont rangés dans une zone dédiée. Disponible d'ici la fin de l'année, le support de SteamVR va élargir le catalogue de la plateforme.

Une identité visuelle plus affirmée

Parmi les autres évolutions, la Fall Creators Update introduit un nouveau design plus intuitif et homogène, affirmant davantage l'identité visuelle de la marque. Baptisé Fluent Design System, il propose une interface plus animée avec des effets de flou, de profondeur et des fenêtres d'application transparentes. Une partie des améliorations sont proposées avec la Fall Creators Update.

Des contacts épinglés à la barre des tâches

La fonction My People permet à Microsoft de rendre la barre de tâches statique de Windows 10 un peu plus personnelle. Il est maintenant possible d'y épingler des contacts (famille, amis, collègues..) afin d'accéder rapidement à leurs coordonnées. Il est ainsi possible de lancer un appel Skype, envoyer un message et glisser-déposer des fichiers directement à l'un de ces contacts depuis la barre de tâches.

Plus de souplesse dans le stockage de fichiers

La Fall Creators Update approfondit l'utilisation de OneDrive, le cloud de Microsoft. L'explorateur de fichiers expose désormais l'intégralité des fichiers enregistrés sur OneDrive, y compris ceux qui ne sont pas stockés localement sur le disque dur. Des icônes montrent quels fichiers sont disponibles localement ou non. Les fichiers stockés sur le cloud sont automatiquement transférés sur le disque dur de l'appareil où ils sont ouverts.



Une mixeur pour vos albums photos

Intégré à l'application Photos, l'outil Story Remix est un programme de montage intelligent proposant de créer des histoires mêlant extraits vidéos et photos. Une fois les éléments sélectionnés, l'application effectue le montage automatiquement et l'habille en musique. Il est ensuite possible de le modifier, d'ajouter des filtres, ou de solliciter un nouveau remix.

Plus de continuité avec Cortana

Enfin, un mode continuité permet de poursuivre le travail effectué sur une application depuis un appareil sur un autre terminal par l'intermédiaire de l'assistant Cortana. Il est ainsi possible de copier et coller des éléments d'un appareil à l'autre en passant par le presse-papiers.

