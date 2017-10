publié le 16/10/2017 à 16:30

Huawei fait entrer l'intelligence artificielle dans ses smartphones. Outsider du marché il y a trois ans encore, le groupe de Shenzhen poursuit toujours son objectif de supplanter Samsung et Apple au sommet de la téléphonie mobile d'ici à 2020.



Le leader chinois des télécoms vient de dépasser la marque à la pomme en volume et traite désormais d'égal à égal avec les grands noms du secteur. Huawei a mis en place pour cela une stratégie agressive consistant à multiplier les références afin d'occuper tous les segments du marché : de l'entrée de gamme en marque blanche, au milieu de gamme avec Honor, jusqu'au premium avec les séries Mate et P de Huawei.

Une stratégie payante jusqu'en France où le groupe totalise aujourd'hui près de 10% des parts de marché contre 0,6% en 2014.

"Le premier smartphone intelligent"

Nouvelle vitrine du savoir-faire de la marque, le Huawei Mate 10 annoncé lundi 16 octobre à Munich veut marquer un nouveau virage. Après avoir mis l'accent sur le design, la puissance, la qualité d'affichage et la photo pour ses précédents modèles, Huawei a présenté son premier téléphone doté d'intelligence artificielle. Le Mate 10 embarque un processeur Kirin 970 épaulé par huit cœurs et une unité de traitement neuronal dédiée. La puce est capable d'effectuer des calculs complexes sans avoir à transiter l'information vers le cloud. Comme la puce Apple A11 Bionic de l'iPhone X, le réseau de neurones artificiels est directement enclavé dans le processeur et fait les opérations en local.



La puce du Mate 9 utilisait déjà l'apprentissage automatique pour optimiser l'allocation des ressources et maintenir les performances du téléphone dans la durée. Celle du Mate 10 est capable d'interpréter, comprendre et interagir avec les données recueillies auprès de l'utilisateur afin de lui proposer des solutions en fonction du contexte. Une application Microsoft préinstallée permet par exemple de traduire à la volée des discussions ou des textes dans 50 langues sans avoir besoin d'être connecté à Internet.



Les avancées de la Kirin 970 vont également se ressentir dans la photo. Huawei affirme que sa puce est vingt fois plus efficace que la concurrence dans la reconnaissance automatique d'images. Le capteur du Mate 10 est ainsi capable de reconnaître une scène et ses sujets en temps réel et d'ajuster les réglages de la prise de vue en fonction. De la même façon, des filtres comparables à ceux proposés par l'application Prisma peuvent être appliqués sans temps de latence, grâce à un calcul effectué localement par le smartphone.

Seul le Mate 10 Pro est lancé en France

Pour le reste, le Huawei Mate 10 est décliné en deux versions : le Mate 10, avec un écran full HD (2560 x 1440) de 5,9 pouces au format 16:9, et le Mate 10 Pro, avec un écran Oled 2K (2160 x 1080) de 6 pouces au ratio 18:9 couvrant la majeure partie des bordures de l'appareil. Seul le Mate 10 Pro est commercialisé en France. Malgré un écran plus allongé, le Mate 10 Pro est légèrement plus compact que le Mate 10. En conséquence, Huawei a dû déporter le capteur d'empreintes digitales du Mate 10 Pro au dos de l'appareil. Celui du Mate 10 est logé juste en-dessous de l'écran, comme sur le Mate 9.



Composé d'un double capteur 12 mpx et 20 mpx, le module photo bénéficie une nouvelle fois du partenariat avec le fabricant d'optiques Leica. On retrouve un zoom hybride quatre en un et une stabilisation optique d'image. L'un des capteurs bénéficie d'une ouverture f/1.6, comme le LG V30 présenté à l'IFA, gage de photos de meilleure qualité en situation de faible luminosité.



Le Mate 10 embarque Android Oreo 8.0 d'office. Certifié IP53 et IP67, il résiste à l'eau et à la poussière. Il peut se muer en ordinateur de bureau sans avoir besoin d'un dock. Un câble suffit à le relier à un écran de PC classique. Il fait alors office de trackpad et de souris. Les deux écrans fonctionnent indépendamment : si le Mate 10 reçoit un appel, il ne s'affichera pas sur l'écran du PC auquel il est relié. Le Mate 10 Pro sera disponible en France le mois prochain au prix de 799 euros avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.



Vendu 699 euros, le Mate 10 n'est pas prévu dans l'Hexagone pour l'instant.

L’outil de traduction instantanée du Huawei Mate 10 se montre plutôt efficace dans le brouhaha pic.twitter.com/AGIplnmx7F — RTL Futur (@rtl_futur) October 16, 2017