La Nasa relance le Concorde pour construire un avion supersonique silencieux

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/10/2017 à 11:05

Plus de 15 ans après la fin du Concorde, la Nasa projette de relancer un avion supersonique à vocation commerciale tout en cherchant à réduire le bruit du mur du son. Soixante-dix ans après le premier vol supersonique, la première fois qu'un capitaine de l'US Air Force a volé plus vite que le son, la Nasa s'associe à l'avionneur Lockheed Martin pour réduire ce mur du son.



Le projet est surnommé Concorde II car il vise à corriger l'un des défauts de l'avion commercial franco-britannique, ce bruit d'explosion très lourd au moment où l'avion passe en vitesse supersonique. Cela permettrait d'assurer des liaisons transocéaniques comme autrefois mais aussi transcontinentales (New York-Los Angeles en trois heures).

Un marché beaucoup plus rentable pour la géographie américaine. Les premiers essais menés ont déjà permis de réduire de 85% le bruit de l’explosion.