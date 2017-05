publié le 16/05/2017 à 06:51

Imaginez la scène. Nous sommes le 24 juillet 2020. Soudain, devant les caméras du monde entier, une voiture s'élève dans les airs. Un sportif descend lentement la fenêtre et tend la torche pour allumer la flamme. L'idée paraît complètement folle, digne de Matrix. Et pourtant, la trentaine d'ingénieurs japonais qui travaillent sur le projet comptent bien réaliser cet exploit. Ils ont trois ans devant eux. Une passionnante course contre la montre, avec un premier prototype dès l'an prochain.



L'engin s'appelle le Skydrive. Un poil plus long qu'une Smart (2,90 mètres, pour 1,30 mètre de large), il pourra voler à 100 kilomètres/heure à une altitude de 10 mètres. Il est doté d'une hélice. Décollage à la verticale comme un hélicoptère. Sur terre, équipé de trois roues, il pourra filer à 150 kilomètres/heure. Pas de passager, un seul et unique conducteur-pilote. Toyota a investit près de 345.000 euros sur le projet.

La fin des embouteillages ?

Ce n'est pas le seul projet de voiture volante. Déjà, dès l'après-guerre, des idées plus ou moins farfelues ont vu le jour. Mais cette fois, un pas de plus a été franchit, grâce aux drones. En effet, cet engin, comme les futurs projets, s'appuie sur des drones capables de faire voler l'habitacle d'une voiture. Au Salon de Genève, Airbus a lui aussi dévoilé un prototype. D'autres géants, comme Uber et Google, financent des projets. Avec là aussi comme objectif 2020.

Voilà enfin la voiture idéale qui résoudra peut-être nos problèmes d'embouteillages. Et pourquoi pas lancer cet engin dans la ville la plus embouteillée de France, Marseille, où les automobilistes passent en moyenne 158 heures par an dans les bouchons.

> Télécharger Toyota prévoit une voiture volante pour les JO de 2020 Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 02:02 | Date : 16/05/2017