Impôts : faut-il passer aux frais réels pour sa voiture ?

publié le 15/05/2017 à 06:49

Vous pratiquez le covoiturage ? C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un déplacement, comme pour aller au travail, vous prenez des passagers, avec qui vous partagez les frais de carburant et de péage, par exemple. Dans ce cas, il n'y a rien à déclarer aux impôts. À condition de ne pas faire un centime de bénéfice sur le trajet. En revanche, si vous louez votre voiture à un autre particulier, là il faut déclarer.



Faut-il passer aux frais réels ? Tout dépend du nombre de kilomètres parcourus et de vos revenus. Faites bien vos calculs. Car si vous optez pour le frais réel, vous renoncez à abattement forfaitaire de 10%. Pour avoir une idée, il faut d'abord évaluer la distance parcourue dans le cadre de votre profession ou pour aller travailler. Utilisez ensuite le baromètre kilométrique officiel, sur Internet où vous pouvez faire une simulation. En sachant que d'autres frais peuvent se rajouter, comme le parking et les péages. Une fois le montant connu, regardez s'il est supérieur à votre abattement de 10%.

Pour être plus clair, le magazine Auto Plus prend deux exemples. Celui d'une personne qui déclare 30.000 euros de salaires, qui roule en citadine et effectue 4.000 kilomètres par an, aller-retour domicile-travail. Verdict : ses frais réels s'élèvent à près de 1.650 euros. Donc elle n'a aucun intérêt à les déclarer. En revanche, pour un autre automobiliste qui déclare 20.000 euros, possédant une berline en effectuant 8.000 kilomètres par an, là il a tout intérêt à déclarer ses frais réels. Voilà de quoi vous éclairez.